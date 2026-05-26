La dura crítica de un histórico de River con la que destrozó a los jugadores: "No están capacitados"

Una figura con apellido histórico explotó contra los jugadores por el presente del equipo y la derrota ante Belgrano en la final. De quién se trata.

En el mundo River todavía siguen las repercusiones por la derrota ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura, lo que revivió aquella definición en la promoción 2011 que confirmó el descenso del millonario a la segunda división. Los principales apuntados de este resultado en medio de un clima complejo, es el plantel que sigue en el club desde la etapa de Marcelo Gallardo en el club.

En las últimas horas hubo una figura histórica de la institución que no dudó ni un segundo en apuntar contra el plantel de jugadores por los resultados obtenidos en el último tiempo. En diálogo con La Página Millonaria , fue duro con sus declaraciones.

"Estoy triste y enojado. Las dos cosas. Primero estoy triste porque cuando pierde River es lo que me lo que me nace. No me gusta ver perder a River. Yo pedí en estos días, acá sentado en el mismo lugar, que estos muchachos imaginen lo que es dar una vuelta olímpica con River y coronarse campeón con River. Lo único que pedía era que pedía era que entreguen un cien por ciento. Creo que los jugadores llegaron a entregar un cien por cien", dijo en el inicio de su relato el exjugador del club y ,exayudante de campo de Ramón Díaz en la primera etapa en el club.

Luego en su expresión, fue durísimo con los jugadores: "Pero ya me tengo que ir un poquitito a hilar más fino e ir a las bases. Creo que estos jugadores no tienen la capacidad, la gran mayoría, para ponerse la camiseta de River. No tienen el prestigio, no están a la altura de las circunstancias, no dan lo que tienen que dar. Cometen errores infantiles",

"En el primer gol hay cuatro jugadores de River, uno de ellos salta, ningún jugador de River saltó. Entonces, ¿para qué el entrenador tira cien pelotas a favor y cien pelotas en contra antes de los partidos que se practica la pelota parada para que estén dormidos y le permitamos que nos empaten un partido? Entonces, ¿cómo no voy a estar con bronca y no voy a estar triste?", sentenció con dureza en su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/2059058945331761618&partner=&hide_thread=false "CREO QUE ESTOS JUGADORES NO TIENEN LA CAPACIDAD DE PONERSE LA CAMISETA DE RIVER"



El descargo de Omar Labruna. pic.twitter.com/Don5B0sPty — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 25, 2026

Para cerrar, Labruna dijo: "Yo sigo insistiendo que River no es un equipo de jerarquía. Llegó a esta final porque se dieron las circunstancias, porque el Chacho (Coudet) empujó, porque se dieron algunos resultados, porque ganamos a último momento, pero siempre dijimos que el cómo en River es importante y este equipo nunca nos dio ese cómo".

El Ruso Zielinski, un fantasma que River no se puede sacar de encima

En los últimos 15 años, Ricardo Zielinski se transformó en uno de los entrenadores que más le ha ganado a River en instancias importantes. Las vueltas del fútbol lo pusieron al Ruso contra el Millo dirigiendo dos clubs que le han provocado serias heridas deportivas al club de Núñez.

El técnico tiene un amplio recorrido en su carrera, con buenas y malas como le puede pasar a cualquiera. Belgrano y Atlético Tucumán lo tienen como uno de sus ídolos, mientras que en equipos de Buenos Aires como Racing o Independiente no dejó la mejor imagen.

Después de una década y media dirigiendo en primera división, logró su primer título este domingo ante River, en la final del Apertura disputada en Córdoba.

ruso zielinski

El Ruso Zielinski los tiene de hijos

El peor momento deportivo de River en su historia fue en junio del 2011, cuando perdió la promoción con Belgrano definiendo de local y con ventaja deportiva.

Fue 2 a 0 en Córdoba y 1 a 1 en el Monumental, para un equipo que hizo una campaña espectacular en el segundo semestre de esa temporada para meterse en la promoción. El artífice y conductor de es equipo era Zielinski.

Apenas volvió a primera, en 2012, River perdió de local otra vez con el Belgrano del Ruso. Fue 2 a 1 por los goles de Lucas Melano y César Carranza.

Pasarían casi ocho años hasta la definición de la Superliga 2019/2020. Boca había cambiado de presidente y de técnico con las llegadas Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.

El xeneize empezó el año como escolta del Millo, pero metió un sprint final tremendo con seis victorias consecutivas. El River de Marcelo Gallardo llegó primero a la última fecha, pero empató en el Monumental José Fierro con Atlético Tucumán, dirigido por el Ruso, y se quedó con las manos vacías.

Este domingo, la final en el estadio Mario Kempes estaba cuesta arriba. El Millo, ya dirigido por Eduardo Coudet, ganaba 2 a 1 y había ligado mucho para llegar a los últimos minutos de la definición arriba en el marcador. Sin embargo, Zielinski movió el banco, entraron Uvita Fernández y Franco Vázquez, que cambiaron el desarrollo del partido.

Una personalidad diferente a todas

En un fútbol histérico, que se mueve muy rápido y al ritmo de los resultados, el Ruso Zielinski mantiene la calma y sorprende a propios y extraños. Nunca se vuelve loco en la derrota ni tampoco tira darnos en la victoria.

“Son partidos diferentes, logros diferentes. Un partido era para jugar en la Primera División y otro para ser campeón. Hay que disfrutar y valorar lo que es ganarle a un equipo como River”, declaró en Ruso en conferencia de prensa.

"La idea en ese momento era que resuelvan quién estaba mejor, porque creo que en ese momento debe patear el que se encuentre bien. Uvita se tenía una fe bárbara y se lo dejaron. Después hizo el gol del triunfo y Uvita va a estar en el recuerdo de la gente para toda la vida", agregó Zielinski sobre el penal.