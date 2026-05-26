Fuerte cruce entre un jugador campeón con Belgrano y un conocido periodista de River

Por largo tiempo la derrota ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura será una piedra en el zapato para River por lo que significó debido a que hizo aparecer los fantasmas del descenso luego de aquella definición en la Promoción 2011. La tensión continúa en medio de los festejos que aún siguen en Córdoba.

Más allá de la alegría del momento, en el Pirata cordobés hizo ruido un comentario que esbozó un periodista deportivo sobre el plantel campeón de la Argentina. Con dureza, analizó de forma despectiva a los protagonistas del título y esto no tardó en ser respondido por una figura del plantel.

”Comparamos los planteles de Belgrano y River… en Belgrano juega el Mudo Vázquez que hace 6 meses jugaba en China… ¡En China! Nosotros vamos, nos ponemos en forma y jugamos. Ese trabó con un pibe de 18 años, tiró el centro y puso la pelota del tercer gol”, comentó Hernán Castillo en el canal de Streaming Love.

Luego, sumó: ”(Chino) Zelarayán juega parado, Uvita (Fernández) está más gordo que yo, (Lucas) Passerini que no se mueve tres metros para un lado ni para el otro y te ganan el partido porque River jugó un partido de porquería. Fue a jugar un partido de campeonato, no una final. La final la jugó la gente que no daba más de los nervios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LGPasserini/status/2059053946526736524&partner=&hide_thread=false Cerra bien el orto! Comentarios mala leche ! pic.twitter.com/Wx0X7desYc — Lucas Passerini (@LGPasserini) May 25, 2026

Lucas Passerini lo defenestró en las redes sociales

Las duras críticas llegaron al oído del delantero Lucas Passerini y este no dudó en ser contundente con una respuesta que quedó expuesta en la plataforma X (ex Twitter). Citando el video donde se lo ve a Castillo siendo crítico con dureza, el nueve respondió: "¡Cerrá bien el orto! ¡Comentario mala leche!", respondió el futbolista campeón.

Cuál fue la respuesta del periodista a este mensaje

"Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podes no aceptarlas porque estuve para el ort*. Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo q no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos”, descargó el periodista asumiendo la responsabilidad y dando lugar al reclamo del jugador.

La dura crítica de un histórico de River con la que destrozó a los jugadores: "No están capacitados"

En el mundo River todavía siguen las repercusiones por la derrota ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura, lo que revivió aquella definición en la promoción 2011 que confirmó el descenso del millonario a la segunda división. Los principales apuntados de este resultado en medio de un clima complejo, es el plantel que sigue en el club desde la etapa de Marcelo Gallardo en el club.

En las últimas horas hubo una figura histórica de la institución que no dudó ni un segundo en apuntar contra el plantel de jugadores por los resultados obtenidos en el último tiempo. En diálogo con La Página Millonaria, fue duro con sus declaraciones.

Omar Labruna explotó contra los jugadores

"Estoy triste y enojado. Las dos cosas. Primero estoy triste porque cuando pierde River es lo que me lo que me nace. No me gusta ver perder a River. Yo pedí en estos días, acá sentado en el mismo lugar, que estos muchachos imaginen lo que es dar una vuelta olímpica con River y coronarse campeón con River. Lo único que pedía era que pedía era que entreguen un cien por ciento. Creo que los jugadores llegaron a entregar un cien por cien", dijo en el inicio de su relato el exjugador del club y exayudante de campo de Ramón Díaz en la primera etapa en el club.

Luego en su expresión, fue durísimo con los jugadores: "Pero ya me tengo que ir un poquitito a hilar más fino e ir a las bases. Creo que estos jugadores no tienen la capacidad, la gran mayoría, para ponerse la camiseta de River. No tienen el prestigio, no están a la altura de las circunstancias, no dan lo que tienen que dar. Cometen errores infantiles",

"En el primer gol hay cuatro jugadores de River, uno de ellos salta, ningún jugador de River saltó. Entonces, ¿para qué el entrenador tira cien pelotas a favor y cien pelotas en contra antes de los partidos que se practica la pelota parada para que estén dormidos y le permitamos que nos empaten un partido? Entonces, ¿cómo no voy a estar con bronca y no voy a estar triste?", sentenció con dureza en su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/2059058945331761618&partner=&hide_thread=false "CREO QUE ESTOS JUGADORES NO TIENEN LA CAPACIDAD DE PONERSE LA CAMISETA DE RIVER"



El descargo de Omar Labruna. pic.twitter.com/Don5B0sPty — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 25, 2026

Para cerrar, Labruna dijo: "Yo sigo insistiendo que River no es un equipo de jerarquía. Llegó a esta final porque se dieron las circunstancias, porque el Chacho (Coudet) empujó, porque se dieron algunos resultados, porque ganamos a último momento, pero siempre dijimos que el cómo en River es importante y este equipo nunca nos dio ese cómo".