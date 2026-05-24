El penal que Falcón Pérez cobró para Belgrano, la gran polémica de la final

River quedó enfurecido con el arbitraje de uno de los jueces que representará a Argentina en el Mundial.

La final que Belgrano le ganó a River por 3 a 2 en Córdoba, para consagrarse campeón del Apertura , tuvo una jugada que cambió el destino del resultado. La mano de Lautaro Rivero fue notada por el VAR, Leandro Rey Hilfer llamó a Yael Falcón Pérez y el árbitro principal cambió su fallo.

Faltaba muy poco para el final, cuando un pase filtrado de Uvita Fernández en profundidad fue interrumpido por el zaguero zurdo del Millo. La pelota impactó claramente en el brazo, aunque en primer instancia no se sancionó infracción.

Falcón fue convocado por su colega y tras revisarla cambió su decisión.

Las opiniones sobre la acción son opuestas y están centralizadas en la intención del defensor, ya que no hay discusión sobre la mano.

Para algunos, Rivero quiso sacar el brazo y para otros el acto reflejo llevó a meter la mano.

Embed ¿MANO DE RIVERO?



Todo Belgrano reclama revisión en el VAR ante River



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Desde Eduardo Coudet y pasando por todos los jugadores, quedaron muy calientes por la decisión del árbitro. El Millo se sintió perjudicado por el arbitraje.

El punto de inflexión

El propio Uvita cambió el penal por gol y con el envión del empate, Belgrano fue con todo a buscar la victoria.

Entre el empuje del Pirata, con piernas frescas y el ánimo en levantada, y la fragilidad defensiva de un River, que no se mostró firme en el fondo en todo el semestre, llegaría el tercero.

El propio Fernández aprovechó un centro desde la izquierda del Mudo Vázquez y le dio el título al equipo del Ruso Zielinski.

ruso zielinski

Zielinski, el fantasma de River

En los últimos 15 años, Ricardo Zielinski se transformó en uno de los entrenadores que más le ha ganado a River en instancias importantes. Las vueltas del fútbol lo pusieron al Ruso contra el Millo dirigiendo dos clubs que le han provocado serias heridas deportivas al club de Núñez.

El técnico tiene un amplio recorrido en su carrera, con buenas y malas como le puede pasar a cualquiera. Belgrano y Atlético Tucumán lo tienen como uno de sus ídolos, mientras que en equipos de Buenos Aires como Racing o Independiente no dejó la mejor imagen.

Después de una década y media dirigiendo en primera división, logró su primer título este domingo ante River, en la final del Apertura disputada en Córdoba.

zielinski

Los tiene de hijos

El peor momento deportivo de River en su historia fue en junio del 2011, cuando perdió la promoción con Belgrano definiendo de local y con ventaja deportiva.

Fue 2 a 0 en Córdoba y 1 a 1 en el Monumental, para un equipo que hizo una campaña espectacular en el segundo semestre de esa temporada para meterse en la promoción. El artífice y conductor de es equipo era Zielinski.

Apenas volvió a primera, en 2012, River perdió de local otra vez con el Belgrano del Ruso. Fue 2 a 1 por los goles de Lucas Melano y César Carranza.

Pasarían casi ocho años hasta la definición de la Superliga 2019/2020. Boca había cambiado de presidente y de técnico con las llegadas de Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme.

El xeneize metió un sprint final tremendo con seis victorias consecutivas. El River de Marcelo Gallardo llegó primero a la última fecha, pero empató en el Monumental José Fierro con Atlético Tucumán, dirigido por el Ruso, y se quedó con las manos vacías.

Este domingo, la final en el estadio Mario Kempes estaba cuesta arriba. El Millo, ya dirigido por Eduardo Coudet, ganaba 2 a 1 y había ligado mucho para llegar a los últimos minutos de la definición arriba en el marcador. Sin embargo, Zielinski movió el banco, entraron Uvita Fernández y Franco Vázquez, que cambiaron el desarrollo del partido.

Una personalidad diferente a todas

En un fútbol histérico, que se mueve muy rápido y al ritmo de los resultados, el Ruso Zielinski mantiene la calma y sorprende a propios y extraños.

“Son partidos diferentes, logros diferentes. Un partido era para jugar en la Primera División y otro para ser campeón. Hay que disfrutar y valorar lo que es ganarle a un equipo como River”, declaró en Ruso en conferencia de prensa.