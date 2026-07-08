Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a Argentina en cuartos de final
Entre vuelos, hospedaje y entradas, el viaje más económico para alentar a la Selección ante Suiza roza los 5 millones de pesos por persona.
Con la Selección Argentina clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026, miles de hinchas ya evalúan cruzar el continente para alentar al equipo de Lionel Scaloni en las tribunas. El próximo desafío será ante Suiza, que eliminó a Colombia por penales, el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City.
Para quienes se decidan a viajar, existen dos caminos principales: armar el itinerario por cuenta propia o contratar un paquete cerrado con una agencia de turismo. Los precios varían de forma considerable según la opción elegida.
Cuánto cuesta viajar a Kansas City por cuenta propia
La alternativa más accesible combina dos tramos de vuelo: uno hasta Miami y otro hasta Kansas City. El pasaje de ida en Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza hasta Miami tiene un valor de $1.205.116, mientras que el regreso cuesta $867.918. Avianca, en cambio, ofrece el tramo completo ida y vuelta a Miami por $2.339.217.
Para el tramo entre Miami y Kansas City, Frontier Airlines presenta la tarifa más baja: $1.755.360 por el ida y vuelta. Combinando las opciones más económicas de ambos tramos, el costo total del pasaje asciende a $3.828.394 por persona.
Quienes prefieran evitar la escala pueden optar por un vuelo directo entre Buenos Aires y Kansas City. La tarifa más baja para ese trayecto la ofrece United Airlines, aunque a un costo de $11.541.720 por persona, casi el triple que la alternativa con escala en Miami.
A esto se suma el hospedaje. La opción más accesible relevada para tres noches en Kansas City ronda los $474.095 por persona. Sumando vuelos y alojamiento, el piso del viaje arranca en $4.302.489 por persona, sin contar el valor de la entrada al estadio, que en la reventa parte de los USD 1.400.
Vuelos especiales y paquetes de agencias
Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial para esta instancia del Mundial, con seis vuelos a Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330. La empresa dispone de dos frecuencias diarias entre Ezeiza y Miami, con salidas a las 00:30 y a las 22:45.
Como alternativa a organizar el viaje por cuenta propia, distintas agencias ofrecen paquetes que combinan alojamiento, entrada al estadio y, en algunos casos, traslados y vuelos. Un ejemplo de este tipo, con tres noches en un hotel tres estrellas, entrada categoría 3, traslados y vuelos incluidos, se ubica en torno a los USD 10.900 (unos $16.513.500). Otra opción, con hospedaje en el Holiday Inn Kansas City Downtown, entrada categoría 3 y vuelos con escalas incluidos, tiene un valor de USD 8.300 (unos $12.574.500).
En las próximas horas surgirán -posiblemente- más vuelos, paquetes y opciones para alentar al equipo de Scaloni en su nuevo desafío mundialista.
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