Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a Argentina en cuartos de final

Entre vuelos, hospedaje y entradas, el viaje más económico para alentar a la Selección ante Suiza roza los 5 millones de pesos por persona.

Con la Selección Argentina clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026 , miles de hinchas ya evalúan cruzar el continente para alentar al equipo de Lionel Scaloni en las tribunas. El próximo desafío será ante Suiza , que eliminó a Colombia por penales, el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City.

Para quienes se decidan a viajar, existen dos caminos principales: armar el itinerario por cuenta propia o contratar un paquete cerrado con una agencia de turismo. Los precios varían de forma considerable según la opción elegida.

La alternativa más accesible combina dos tramos de vuelo: uno hasta Miami y otro hasta Kansas City. El pasaje de ida en Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza hasta Miami tiene un valor de $1.205.116, mientras que el regreso cuesta $867.918. Avianca, en cambio, ofrece el tramo completo ida y vuelta a Miami por $2.339.217.

El banderazo argentino en Miami antes del partido con Cabo Verde.

Para el tramo entre Miami y Kansas City, Frontier Airlines presenta la tarifa más baja: $1.755.360 por el ida y vuelta. Combinando las opciones más económicas de ambos tramos, el costo total del pasaje asciende a $3.828.394 por persona.

Quienes prefieran evitar la escala pueden optar por un vuelo directo entre Buenos Aires y Kansas City. La tarifa más baja para ese trayecto la ofrece United Airlines, aunque a un costo de $11.541.720 por persona, casi el triple que la alternativa con escala en Miami.

A esto se suma el hospedaje. La opción más accesible relevada para tres noches en Kansas City ronda los $474.095 por persona. Sumando vuelos y alojamiento, el piso del viaje arranca en $4.302.489 por persona, sin contar el valor de la entrada al estadio, que en la reventa parte de los USD 1.400.

Vuelos especiales y paquetes de agencias

Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial para esta instancia del Mundial, con seis vuelos a Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330. La empresa dispone de dos frecuencias diarias entre Ezeiza y Miami, con salidas a las 00:30 y a las 22:45.

Como alternativa a organizar el viaje por cuenta propia, distintas agencias ofrecen paquetes que combinan alojamiento, entrada al estadio y, en algunos casos, traslados y vuelos. Un ejemplo de este tipo, con tres noches en un hotel tres estrellas, entrada categoría 3, traslados y vuelos incluidos, se ubica en torno a los USD 10.900 (unos $16.513.500). Otra opción, con hospedaje en el Holiday Inn Kansas City Downtown, entrada categoría 3 y vuelos con escalas incluidos, tiene un valor de USD 8.300 (unos $12.574.500).

En las próximas horas surgirán -posiblemente- más vuelos, paquetes y opciones para alentar al equipo de Scaloni en su nuevo desafío mundialista.