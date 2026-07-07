Ataque narco en Valentina Sur: seguirán presos los dos acusados de asesinar al joven en el carro de comidas

El juez de garantías rechazó el pedido de la defensa, porque sus relatos son contradictorios. Los imputados están acusados de dispararle al joven de 19 años.

El asesinato sucedió cuando el grupo de jóvenes estaba junto a un carro de comidas en la intersección de Puerto Deseado y Juan Antonio Garro.

Los principales acusados por el asesinato de Ezequiel Campos , asesinado de un disparo el pasado 6 de abril en el barrio Valentina Sur , solicitaron que se revoque su prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el homicidio y homicidio agravado en Grado de tentativa del joven de 19 años.

Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares que se llevó adelante hoy martes, la defensa de S.A.M y D.J.C solicitó que se revoque la prisión preventiva de los dos acusados por el presunto ataque armado que provocó la muerte de Campos.

La defensa de los acusados argumentó que ambos imputados se encontraban en un lugar distinto al momento de la balacera y para ello, presentó declaraciones testimoniales.

Los acusados solicitaron que se revoque la prisión preventiva

El ataque armado sucedió la noche del 6 de abril, cuando un grupo de jóvenes estaban junto a un carro de comidas en la intersección de Puerto Deseado y Juan Antonio Garro. Cuando dos jóvenes a bordo de una moto efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra el puesto gastronómico donde se encontraba la víctima. La balacera fatal provocó la muerte del joven de 19 años.

La violenta escena se registró a las 23:30 y trascendió un video de lo que podría ser un ataque narco. Sin embargo, la defensa de ambos acusados solicitó que se revoque la prisión domiciliaria de los acusados, con el argumento de que se encontraban en otro lugar al momento del ataque.

El ataque narco sucedió este lunes por la noche contra un grupo de jóvenes que estaba en un carro gastrónomico.

Pero la Fiscalía sostuvo que los testimonios presentados por la defensa resultan contradictorios entre sí y que son incompatibles con la evidencia objetiva reunida durante la investigación.

Fiscalía determinó que los testimonios son contradictorios entre sí

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los registros de geolocalización de los teléfonos celulares ubican a los imputados en lugares distintos a los indicados por los testigos y que la vestimenta descripta por las personas propuestas por la propia defensa coincide con la observada en las cámaras de seguridad.

Además, agregaron que la prueba balística y otros elementos de la investigación continúan respaldando la imputación.

Impulsan el pedido de la pena máxima para los imputados por el asesinato de Rodrigo Campos, joven estudiante del CPEM 49 de Valentina Sur.

En esa misma línea, la fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales que justifican la medida cautelar de la prisión preventiva, ya que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. El abogado querellante que representa a la familia de la víctima adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal y también solicitó que la medida cautelar se mantenga.

Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez Lucas Yancarelli resolvió rechazar el pedido de la defensa, por lo que confirmó que los dos acusados por el homicidio de Campos continuarán detenidos en prisión preventiva hasta el inicio del juicio.