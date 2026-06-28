Valentina Sur, el barrio que cambió su destino en la ciudad de Neuquén

El barrio Valentina Sur de Neuquén, que antes era un área de chacras y calles de tierra, se ha transformado en un polo urbano con 20 mil habitantes.

Durante décadas, llegar a Valentina Sur era, de algún modo, salir de Neuquén . Bastaba avanzar unas pocas cuadras desde el centro para que el pavimento desapareciera y el escenario cambiara de idioma: calles de tierra, chacras, álamos, canales de riego y un horizonte que todavía conservaba la memoria del origen agrícola de la ciudad.

Hoy ocurre exactamente lo contrario. En este barrio, donde viven más de 20.000 personas, se desarrolla la transformación urbana más profunda de su historia. Hay una constante que se repite cualquier día de la semana y a cualquier hora: siempre hay una retroexcavadora, una motoniveladora o una cuadrilla de obreros trabajando.

De hecho, en estos momentos la Municipalidad de Neuquén finaliza una obra de pavimentación de 40 nuevas cuadras de asfalto en el sector Urbanización Bosch . En simultáneo a este desarrollo que ya tiene un 90% de avance, en los próximos días se abren los sobres de una nueva licitación para pavimentar otras 70 cuadras, completar tres grandes cuadrantes urbanos e incorporar infraestructura pluvial con una inversión superior a los 5.200 millones de pesos.

Asfalto Valentina Sur

"Nuestra gestión tiene una convicción muy clara: la ciudad debe crecer con equidad territorial. Vamos a seguir haciendo obras en Valentina Sur como en cada barrio de Neuquén, para que todos puedan disfrutar de la misma calidad de ciudad, vivan donde vivan", resume el intendente Mariano Gaido.

Valentina Sur, el barrio de la transformación en dos años

En apenas dos años, el municipio intervino más de 350 cuadras y proyecta superar las 500 cuando concluyan las obras actualmente licitadas. No se trata únicamente de extender una carpeta asfáltica. Es una operación mucho más compleja: abrir corredores, ordenar el crecimiento, llevar infraestructura y conectar un sector que creció durante años más rápido que sus servicios.

Primero llegaron las avenidas. Bejarano, Solalique, San Ignacio, Cuyo, Puerto Deseado, Aconcagua, Río Turbio y Alfonsina Storni se convirtieron rápidamente en corredores estratégicos. Después aparecieron los barrios completos pavimentados, como los sectores de las 99 y las 140 viviendas. Luego vinieron los recorridos del transporte público, las redes de desagües, las cloacas, los cordones cuneta y ocho puentes que modificaron definitivamente la movilidad del sector.

En total, la inversión municipal destinada a Valentina Sur supera los 35.000 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos propios.

"El superávit no es un dato contable: es una herramienta para hacer obras. Administrar bien significa poder transformar la ciudad sin endeudarla y sostener un plan de infraestructura que no se detiene", sostiene el intendente.

Pero quizá la consecuencia más inesperada de esta transformación no sea vial, sino paisajística.

Las nuevas avenidas no solo cambiaron la forma de moverse dentro del barrio. También acercaron a miles de neuquinos —y a un número cada vez más creciente de turistas— a un rincón que, hasta hace pocos años, resultaba impenetrable: las costas del río Limay.

La nueva conectividad convirtió al Paseo Costero en una prolongación natural de Valentina Sur y permitió redescubrir uno de los tramos más bellos de todo el recorrido, entre Solalique y San Julián, además de recuperar el histórico balneario Valentina Brun de Duclot, un sitio que durante décadas permaneció casi reservado para quienes conocían sus caminos de tierra.

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El lugar conserva el nombre de la primera propietaria de esas tierras, que en 1911 las vendió al pionero José Fava. Difícil imaginar que aquel paisaje agrícola terminaría, más de un siglo después, convertido en uno de los espacios públicos más valorados de la capital patagónica.

Otra etapa de desarrollo

"Fava fue protagonista del desarrollo agrícola de esta zona. Hoy nos toca impulsar otra etapa de esa historia: la del turismo, el espacio público y el encuentro de los neuquinos con sus ríos, que son parte de nuestra identidad", afirma Gaido.

Las excavadoras todavía trabajan en Urbanización Bosch. El olor del asfalto caliente sigue mezclándose con el viento de la Patagonia. Pero hace tiempo que la obra dejó de ser solamente una obra.

Es el síntoma visible de una ciudad que continúa expandiéndose hacia donde, hace apenas unas décadas, solo había chacras. Y que intenta hacerlo con una idea sencilla, aunque poco frecuente: que el crecimiento urbano también puede planificarse.