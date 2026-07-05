Dramático accidente en ruta 21: un camión con alimento para ganado quedó volcado camino a El Huecú

El tránsito quedó reducido a media calzada por algunas horas a la espera del trabajo de Vialidad Provincial para retirar el vehículo. El conductor resultó ileso.

La siesta de este domingo se interrumpió con un fuerte siniestro vial en la ruta provincial 21. Es así que, pasadas las 14 horas, a unos 19 km de Loncopué en dirección a El Huecú , un camión que transportaba alimento para ganado mordió la banquina y terminó volcando sobre la ruta.

Según pudo saber LM Neuquén de acuerdo a fuentes policiales e intervinientes consultadas, cuando el personal de la Comisaría 26 de Loncopué llegó al lugar, se encontró con un panorama desolador. Sobre la calzada estaba un camión Iveco Eurotech Cursor con su acoplado y articulación completamente recostado sobre el lateral derecho. La lona estaba rasgada, la estructura retorcida y toda la carga desparramada.

Bolsas de rafia blanca, toneladas de grano color marrón y chapas galvanizadas quedaron tiradas entre la banquina y el campo. El cereal suelto cubría gran parte del suelo, producto del impacto.

El camión era conducido por Julián Morini, de 32 años, domiciliado en General Pico, La Pampa. El chofer contó a los efectivos que iba hacia El Huecú a entregar alimento para productores cuando el vehículo se fue a la banquina y ya no pudo controlarlo. El peso hizo que el camión volcara de costado, quedando atravesado y ocupando parte de la ruta.

Morini no sufrió lesiones. En el lugar fue asistido por personal del hospital de Loncopué de forma preventiva, pero se encontraba fuera de peligro.

Tránsito con precaución y trabajo en la ruta

A causa del vuelco, el tránsito quedó reducido a media calzada. Los vehículos que circularon por la RP 21 lo hicieron por una sola mano y por la banquina del lado norte, con mucha precaución y a baja velocidad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 26 para ordenar el tránsito y brindar seguridad. Paralelamente se dio aviso a Vialidad Provincial, que debió realizar las tareas con grúas para remover el camión y dejar liberada por completo la vía.

Pérdida total de la carga

Más allá del susto, la pérdida económica fue importante. Toda la carga de alimento para ganado quedó inutilizable entre la tierra y las bolsas rotas. Un insumo clave que no llegó a destino y que afecta directamente a los productores de El Huecú.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la circulación de camiones pesados en rutas provinciales, donde el estado de las banquinas por la nieve, el barro y el viento complican el manejo.

No se registraron otros vehículos involucrados.