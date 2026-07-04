Euforia por el triunfo argentino en Neuquén: las perlitas de los festejos en toda la provincia

Desde el Messi gigante en Cutral Co a Tricao Malal, pasando por Zapala, y otras localidades, la provincia se vistió de celeste y blanco para celebrar el triunfo Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 este viernes por la noche movilizó a miles de neuquinos apenas se confirmó el sufrido triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde. Los vecinos salieron a las calles para festejar el partido que se definió en el tiempo suplementario y mantuvo en vilo a todo el país.

Con el pitazo final llegó el desahogo. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades de distintas localidades de la provincia celebraron un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni.

Banderas argentinas, camisetas, bombos, bocinazos y pirotecnia fueron la postal que se repitió en todo el territorio provincial.

Ahora, la expectativa está puesta en el próximo desafío: Argentina enfrentará a Egipto el martes a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

La capital volvió a teñirse de celeste y blanco

En la ciudad de Neuquén, cientos de vecinos se concentraron en el centro apenas terminó el encuentro. Las caravanas de vehículos recorrieron las principales avenidas mientras los hinchas celebraban un triunfo que costó más de la cuenta frente a un rival que complicó durante gran parte del partido.

El clima festivo se extendió durante varias horas, favorecido también por tratarse de un viernes por la noche.

En Las Lajas, los gauchos también se sumaron a la fiesta

Uno de los festejos más llamativos se vivió en Las Lajas, donde hasta los gauchos participaron de la celebración. Según registraron vecinos de la localidad, varios jinetes recorrieron las calles montados a caballo mientras uno de ellos llevaba una bandera argentina como abrigo.

La escena estuvo acompañada por la tradicional caravana de vehículos y fuegos artificiales, en una imagen que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

Tricao Malal celebró con una multitud en la Rotonda El Sol

En el norte neuquino, Tricao Malal también vivió una verdadera fiesta popular. Cientos de vecinos se reunieron en la Rotonda El Sol, ubicada en el barrio La Pampa, donde se concentraron con banderas, camisetas, bombos y bocinazos para celebrar el pase de la Albiceleste a los octavos de final.

La celebración reunió a familias enteras que disfrutaron de una noche marcada por la emoción y el orgullo de seguir acompañando el sueño mundialista.

Gentileza: Centenario Digital

Centenario explotó en la Plaza del Bicentenario

Otro de los puntos de encuentro fue la Plaza del Bicentenario de Centenario, donde cientos de personas comenzaron a llegar apenas finalizó el encuentro.

En pocos minutos, la avenida Expedicionarios del Desierto quedó colmada de hinchas que cantaron, bailaron y celebraron hasta entrada la madrugada.

Los tradicionales cánticos de cancha, los bombos y los fuegos artificiales marcaron el ritmo de una noche que reunió a familias completas. Incluso los Bomberos Voluntarios participaron del festejo con sus unidades, generando un ambiente distendido mientras muchos vecinos aprovechaban para fotografiarse junto al personal.

Gentileza

Zapala también salió a celebrar

En Zapala, vecinos y vecinas se reunieron para festejar el triunfo de la Scaloneta y la clasificación a octavos de final.

Con banderas argentinas y camisetas celestes y blancas, los hinchas coparon las calles de la ciudad en una nueva muestra de cómo el fútbol volvió a convertirse en un punto de encuentro para miles de familias neuquinas.

Mariano Moreno también tuvo su postal viral del festejo

Entre las imágenes más llamativas que dejó la clasificación de Argentina apareció una que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y tuvo como escenario a Mariano Moreno. Con una temperatura cercana a los -3°C, un joven celebró el triunfo de la Selección sin remera, subido sobre los hombros de un amigo mientras agitaba una camiseta argentina en medio de la caravana.

La escena se registró sobre la avenida principal de la localidad, donde vecinos y vecinas salieron con banderas, bocinazos y cánticos para celebrar el pase a los octavos de final. La insólita imagen del hincha desafiando el frío extremo se convirtió en una de las postales virales de la noche y volvió a demostrar que, cuando juega la Scaloneta, el entusiasmo puede más que las bajas temperaturas.

Cutral Co: de la alegría por Argentina a una noche de violencia

Una celebración multitudinaria volvió a concentrarse frente al monumento a Lionel Messi, en Cutral Co, donde cientos de familias se reunieron para festejar el triunfo argentino.

Sin embargo, la noche terminó empañada por una serie de violentos enfrentamientos.

En medio de los festejos se registraron varias peleas entre grupos de jóvenes. El episodio más grave ocurrió en un sector cercano a la Ruta 22 y la calle Pernisek, donde un hombre quedó tendido en el suelo tras recibir un puntazo o un botellazo, según relataron testigos.

Mientras permanecía inmóvil, otro de los involucrados le propinó al menos tres fuertes patadas en la cabeza, dejándolo inconsciente. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital de Complejidad VI.

Vecinos aseguraron que no fue el único incidente y reportaron al menos otras tres peleas durante la noche.

En el lugar trabajó un importante operativo policial y, según trascendió, al menos tres personas fueron demoradas en el marco de los disturbios. Hasta el momento, la Policía no brindó información oficial sobre el estado de salud del herido ni sobre las actuaciones judiciales.

El próximo martes, desde las 13, Argentina buscará ante Egipto el pase a los cuartos de final, con la ilusión intacta de seguir alimentando el sueño de un nuevo campeonato del mundo.