Mundial 2026: con Argentina clasificada, así quedaron los octavos de final

Este sábado comienza una nueva ronda tras la clasificación de la albiceleste y Colombia, los últimos en sumarse a los mejores 16 equipos.

El Mundial 2026 ya tiene definido el cuadro de octavos de final tras finalizar la ronda de dieciseisavos. Este viernes se confirmaron los últimos dos nuevos clasificados: Argentina que superó en un partido para el infarto a Cabo Verde y Colombia que hizo lo propio ante Ghana.

La Selección Argentina le ganó 3-2 a su par de Cabo Verde y clasificó a la siguiente ronda, aunque dejó una preocupante imagen que sembró más dudas que certezas.

Desde el inicio del encuentro se pudo observar cierta pasividad de los dirigidos por Lionel Scaloni , que pese a tener el control absoluto de la pelota, generaron muy pocas situaciones principalmente por la falta de cambios de ritmo en los últimos metros.

Por su parte, la Selección de Colombia derrotó a Ghana por 1-0 en un encuentro en el que dominó la posesión de la pelota y las jugadas de mayor claridad. El único gol de un partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City fue convertido por Jhon Arias, con un remate de primera a los 14 minutos de la primera etapa.

Cómo sigue el cuadro de octavos de final

Con estas dos definiciones, el conjunto argentino se enfrenta a Egipto, que viene de superar a Australia por penales luego del empate 1 a 1, el próximo martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio Atlanta Stadium.

Por su parte, el cuadro de octavos se completa con el partido de Colombia ante Suiza, que superó 2 a 0 a Argelia, el martes 7 de julio a las 17 (hora argentina) en el BC Place de Vancouver.

Cuándo empieza la siguiente ronda

El resto del cuadro: Canadá se medirá con Marruecos el sábado 4 de julio en Houston, y Paraguay hará lo propio con Francia ese mismo día en Filadelfia. El domingo 5, Brasil enfrenta a Noruega en Nueva Jersey y México choca con Inglaterra en Ciudad de México. El lunes 6, además del duelo entre Portugal y España, Estados Unidos se mide con Bélgica en Seattle.

Una vez completados los ocho cruces, el Mundial 2026 avanzará hacia los cuartos de final, que se disputarán entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio, camino a una final pautada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.