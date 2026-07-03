Lisandro Martínez, figura contra Cabo Verde: "Estamos preparados para todo"

El defensor argentino dio una asistencia y marcó un gol en el 3 a 2 sobre los africanos en tiempo suplementario.

La clasificación de Argentina a octavos de final del Mundial 2026 fue agónica y luego de mucho desgaste. El 3 a 2 sobre Cabo Verde tuvo en Lisandro Martínez a una de sus principales figuras, con una asistencia para Lionel Messi y un gol en tiempo suplementario.

El defensor destacó "la resiliencia del equipo, el nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchamos hasta el final. Estos mata-mata son así, entonces no hay que confiarse".

Además destacó el trabajo de Cabo Verde, que fue un rival durísimo, aplicado tácticamente y lo llevó a tiempo extra: "Ellos hicieron un excelente partido, es para felicitarlos, fue lo que hice. Dos equipos que dejaron todo y creo que fuimos justos vencedores".

Lisandro rescató que "este equipo no se da nunca por vencido. Estamos preparados para todo, a veces está bueno que pasen estas cosas".

"LUCHAMOS HASTA EL FINAL. ESTOS MATA A MATA SON ASÍ"



Lisandro Martínez, tras la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial. pic.twitter.com/1FHpqqyE7v — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

"Sabíamos que nos podía poner en dificultad, es una selección que hizo una fase de grupos muy buena", afirmó Leandro Paredes tras el partido.

"Es mérito de ellos, siempre digo que el rival también juega. obviamente hay que mejorar, tenemos un margen de mejora muy alto", agregó el mediocampista de Boca, que ingresó en el segundo tiempo contra Cabo Verde.

Sobre la dificultad que planteó el rival, el volante dejó el claro que "estás en la elite de la elite del fútbol, todas las selecciones son muy buenas".

"A partir de mañana empezaremos a preparar el equipo de la mejor manera para el partido con Egipto porque será un partido muy difícil", aseveró.

"FUE MÉRITO DEL RIVAL"



Leandro Paredes tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde.



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Por su parte, Enzo Fernández también enfatizó: "fue duro el partido. La verdad que un esfuerzo grandísimo".

Al mismo tiempo, el futbolista del Chelsea reconoció: "Creo que nos costó los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo. Pero bueno, sirve de aprendizaje. Corregir eso y seguir para adelante".

Fernández fue uno de los que terminó con problemas físicos y fue consultado al respecto: "Me acalambré a los 75, 80 minutos, siempre hay que dar un plus en la selección".

️ "NO PUEDE VOLVER A SUCEDER EL ERROR DE ENTRAR A MEDIAS AGUAS"



️ Enzo Fernández, tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde en 16vos.



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Qué dijo el capitán

Lionel Messi reconoció el poderío de su rival y la complejidad que se viene demostrando en los partidos del Mundial 2026, luego del triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Cabo Verde, al destacar que “esto es mata-mata y nadie te regala nada”.

El “10” agregó que sabían que “no iba a ser nada fácil” a pesar de que el seleccionado caboverdiano haya sido “desprestigiado por el nombre” y destacó que el representativo nacional “ya demostró muchas veces que siempre compite”.

El equipo que dirige Lionel Scaloni superó a un durísimo rival, que había superado la fase de grupos de manera invicta en la zona H, y ya se metió a los octavos de final, instancia en la que lo espera Egipto, que venció a Australia por penales, y a quien enfrentará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (horario argentino).

Luego de un triunfo en el que le tocó sufrir, jugar 120 minutos a los 39 años y terminar extenuado, Lionel Messi valoró lo hecho por sus compañeros y se quedó con algunos conceptos positivos, aunque reconoció la complejidad del partido desde el análisis y destacó lo hecho por el rival.

“No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, arrancó a desgranar el astro del fútbol mundial, que luego comentó que pudieron conseguir “lo más difícil”, abrir el marcador con el que fue su 20° gol en mundiales, pero el tanto no les dio el alivio que esperaban, ya que desde ahí el seleccionado argentino se replegó y no pudo “presionar bien”.

Sobre el rival, el delantero del Inter Miami apreció que “golpearon con sus armas y no regalaron nada”, cuestionó que se los haya desprestigiado por no tener historia futbolística y admitió que sabían que “no iba a ser nada fácil”, ya que, en especial en este Mundial, “todos los partidos son difíciles”.

En el análisis de partido, el capitán del seleccionado “Albiceleste” marcó como el error principal que al equipo argentino le quedaban “lejos las líneas”, entonces los defensores se encontraban con una gran distancia respecto a los mediocampistas y atacantes que descendían en el campo, por lo que terminaban “descoordinados”, ante un rival al que “no podían igualar” físicamente y los hacía correr en exceso.

Para cerrar, el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, con siete gritos, se quedó con que el seleccionado argentino “siempre compite”, que pudo “aprovechar la pelota parada”, la cual viene siendo trabajada exhaustivamente con los “buenos cabeceadores que tiene”, y reafirmó que el equipo hizo “un desgaste muy grande”, por lo que ahora debe enfocarse en descansar y “sacar cosas positivas del partido”, sentenciando: “hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas”.