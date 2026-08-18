Practicaba senderismo en el volcán Etna y murió tras ser alcanzado por un rayo en un área restringida

El excursionista de 29 años, oriundo de Kansas, fue retirado en helicóptero desde una zona ubicada a 1.400 metros de altura, pero no sobrevivió.

Equipos de emergencia reiteraron la indicación de no traspasar los límites demarcados del volcán Etna.

Un turista estadounidense de 29 años murió al recibir el impacto de un rayo mientras practicaba senderismo en el volcán Etna , en Italia . La víctima, procedente del estado de Kansas, se encontraba en una zona no autorizada al público al momento de recibir la descarga eléctrica en la isla de Sicilia.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del pasado domingo, cuando una tormenta afectó un sector árido de difícil acceso en la zona de Rocca Capra, a unos 1.400 metros de altura y por encima de la línea de árboles.

Personal de Bomberos acudió al lugar y trasladó al hombre en helicóptero hacia el Hospital Cannizzaro de Catania, aunque los médicos certificaron su muerte antes del arribo al centro de salud. Las autoridades no difundieron su identidad.

Debido a la actividad eruptiva registrada en las últimas semanas, organismos de seguridad locales dispusieron una serie de restricciones en el acceso a la montaña.

En ese contexto, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar las circunstancias en las que el excursionista ingresó al perímetro vedado a los visitantes.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa. Pese al riesgo asociado al magma, funcionarios locales informaron que en las últimas décadas la caída de rayos provocó más muertes en la zona que los procesos eruptivos, cuyas últimas víctimas fatales registradas datan de 1987.

Graves complicaciones por la actividad del volcán Etna

La actividad volcánica constante en el Etna generó severas complicaciones en el sistema de transporte del sur de Italia. La presencia de ceniza en el aire, por caso, obligó a paralizar las operaciones en el Aeropuerto de Catania-Fontanarossa, la principal terminal aérea de la isla, que mantuvo sus pistas cerradas durante cinco días consecutivos hasta la tarde del pasado sábado.

Con 3.324 metros de altura, el volcán Etna es más alto de Europa entre los que se encuentran activos.

Las cancelaciones y reprogramaciones afectaron a más de 100.000 pasajeros. De acuerdo con estimaciones de la patronal turística Assoesercenti Sicilia, la parálisis del tráfico aéreo generó pérdidas económicas calculadas entre 12 y 24 millones de euros para la industria turística regional.

Cómo afectan las erupciones del volcán Etna al mar Mediterráneo

El ciclo eruptivo reciente del volcán Etna se destaca por una emisión continua de gases y de fragmentos de roca, ceniza y materiales sólidos.

Por acción de los vientos del norte, partículas de ceniza en suspensión se desplazaron a lo largo del mar Mediterráneo, afectando el espacio aéreo de la isla de Malta y diversos sectores del norte de África.

Las autoridades señalaron que el excursionista ingresó al perímetro del volcán Etna vedado a los visitantes.

Pese a los bloqueos de seguridad y a las advertencias climáticas en las alturas del volcán, la visibilidad de la lava continuó atrayendo a visitantes hacia las cotas inferiores.

Frente a este panorama, los equipos de emergencia reiteraron la indicación de no traspasar los límites demarcados y evacuar las zonas expuestas ante el desarrollo de tormentas eléctricas.