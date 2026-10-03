El autódromo de Centenario quedó sin luz por una millonaria deuda con el EPEN

El organismo provincial cortó el suministro ante una deuda que se arrastra desde hace años. Para realizar las últimas picadas, utilizaron grupos electrógenos.

La deuda con el EPEN asciende a 160 millones de pesos sin sumar intereses.

El Autódromo de Centenario Julio “Lito” Holzmann permanece sin servicio eléctrico luego de que el Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) dispusiera el corte del suministro por una millonaria deuda acumulada durante años por la Asociación Automovilística Centenario Competición, responsable del predio.

El corte se concretó el 24 de septiembre, según confirmó el jefe del EPEN, Jorge Huaiquil, quien explicó que la decisión se tomó ante el incumplimiento en los pagos. “Nos preguntaron cuál era el motivo de no tener energía y les informamos que era por falta de pago”, señaló.

Huaiquil indicó que, después de recibir esa explicación, desde la asociación no volvieron a comunicarse con la oficina correspondiente ni con la Gerencia Comercial del organismo provincial.

Una deuda que se arrastra desde hace años

El titular del EPEN explicó que la deuda no es reciente, sino que se fue acumulando durante un período prolongado. Según detalló, siempre existieron dificultades para avanzar con el corte debido a la realización de competencias en el predio, entre ellas las correspondientes al Turismo Carretera.

La deuda, calculada sin aplicar intereses ni mora, alcanza actualmente unos 160 millones de pesos. Con los recargos correspondientes, el monto prácticamente se duplica.

El corte de suministro no se limita a un sector puntual del predio. De acuerdo con la explicación del EPEN, alcanza a las distintas instalaciones del autódromo, debido a la modalidad en la que el complejo recibe la energía eléctrica.

Huaiquil detalló que el autódromo cuenta con un suministro en media tensión y que la energía ingresa a través de seccionamientos ubicados en el exterior del predio. Esos elementos fueron retirados por el organismo provincial al momento de concretar el corte.

De esta manera, mientras la deuda continúe sin regularizarse, el predio no cuenta con el suministro habitual de energía eléctrica.

Las picadas se hicieron con grupos electrógenos

La falta de electricidad no impidió que durante el último fin de semana se llevaran adelante las actividades previstas. En particular, se realizaron las picadas de Speed Races, aunque para poder concretarlas fue necesario recurrir a grupos electrógenos.

La utilización de estos equipos implicó un gasto adicional para los organizadores, que debieron afrontar el costo de generar de manera particular la energía necesaria para desarrollar la actividad.

Desde el organismo provincial señalaron que el procedimiento aplicado al autódromo forma parte de las medidas que se toman ante deudas acumuladas por el suministro eléctrico.

En agosto, por ejemplo, el EPEN también había dispuesto el corte de energía al Frigorífico Centenario, que en ese momento no se encontraba en funcionamiento. En el lugar funcionaban entonces oficinas dependientes del área de Ambiente del Municipio.

La situación del autódromo permanece a la espera de una regularización de la deuda, una condición necesaria para recuperar el servicio eléctrico.