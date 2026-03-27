Así se correrá el TC en Centenario: horarios, precios de las entradas y más

La tercera fecha del campeonato 2026 será la decimosexta carrera de Turismo Carretera en la historia del autódromo neuquino.

La fecha del TC en Centenario se disputará formalmente entre sábado y domingo, pero la acción ya comenzó para los fanáticos del automovilismo en la región. Las diferentes actividades que lleva adelante la ACTC cuando llega a cada zona que alberga el Turismo Carretera van calentando el ambiente para lo que se viene.

Será la tercera fecha del campeonato 2026 y la edición 16 de la máxima categoría del automovilismo nacional en Centenario. Este viernes, desde las 18, habrá dos autos del TC y uno del TC Pista girado por las calles de la capital neuquina.

Como lo detalló el sitio oficial de la ACTC , la salida será el local Mood y después irán por Avenida Argentina hasta llegar a la Plaza de Las Banderas, regresando por el camino inverso al lugar de donde salieron. Juan Cruz Benvenuti, representante neuquino en el TC, será una de las tres figuras que formará parte de la movida promocional. También estará el experimentado Norberto Fontana y Benjamín Antón , que corre en TC Pista.

juan cruz benvenuti

Luego, por la noche, en la Shell de la esquina de Fray Luis Beltrán e Ignacio Rivas, se sumará el histórico e ídolo de Ford, Mariano Werner, quien junto a los tres mencionados para estar con el público y firmar autógrafos.

Desde lo deportivo, el líder del campeonato es Jonathan Castellano, el más regular de las dos primeras fechas con el Dodge Challenger. Julián Santero viene de ganar en Viedma y su BMW se muestra muy confiable para buscar otra victoria.

Los multicampeones Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Werner (Mustang) buscarán ser protagonistas. Manu Urcera (Toyota) buscará repetir el triunfo obtenido en 2024 con su Ford Mustang, en un circuito que conoce y donde se siente cómodo.

Una de las mayores dificultades para los pilotos es la cantidad de anotados, que llega a 57, uno menos que en Viedma pero mucho más que el año anterior. Los roces y abandonos de las primeras dos fechas demuestran que este número de autos en pista implican un rival más para los competidores.

Cabe recordar que el año pasado no se pudo disputar la final por las fuertes ráfagas de viento, pero este año el clima promete acompañar, según lo que dice el pronóstico del tiempo.

ON - TC Centenario sabado (4).jpg Omar Novoa

Horarios del TC en Centenario

Sábado 28 de marzo:

11:05 a 11:25 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

11:30 a 11:50 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

13:35 a 14:05 horas: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

14:10 a 14:40 horas. 2do. Entrenamiento (Grupo B)

16:06 a 16:14 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (4to Cuarto)

16:30 a 16:38 horas. Clasificación (1er Cuarto)

16:42 a 16:50 horas. Clasificación (2do Cuarto)

Domingo 29 de marzo:

10:05 horas. 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:30 horas. 2da. Serie a 5 vueltas.

10:55 horas. 3ra. Serie a 5 vueltas.

14:00 a 14:50 horas. FINAL TC, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.

Precios de entradas

Desde el 27/3, en Ministro González, online en ProTickets.com.ar o en puerta: