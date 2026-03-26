El Turismo Carretera acelera en Neuquén y abre caminos con sus capacitaciones

La ACTC arribó a la capital de la provincia con propuestas educativas pensadas a captar a los jóvenes y seguir con la profesionalización dentro del automovilismo.

No todo es velocidad cuando llega el Turismo Carretera , en la antesala de la tercera fecha en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén . La categoría más federal del país también pisa fuerte fuera de la pista a través de la ACTC , con una serie de actividades educativas que acercan el automovilismo profesional a estudiantes y a la comunidad.

Las jornadas se desarrollan en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8, con la participación de alumnos de la propia institución y también de la EPET 17 y la EPET 27, en una propuesta impulsada por la Asociación Corredores Turismo Carretera.

La primera actividad fue la Jornada de Mecánica de Vehículos, que se desarrolló este jueves de 14 a 18 horas. Allí los pilotos invitados fueron Juan Cruz Benvenuti y Emiliano Spataro, quienes compartieron experiencias con los estudiantes. Además, el auto de Spataro fue el que se utilizó para la parte práctica de la capacitación.

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Este viernes continuará la propuesta con el Taller de Educación Vial, de 9 a 12 horas, con acreditaciones desde las 8, y la presencia de otro que es local, José Manuel Urcera.

El objetivo es claro, acercar el automovilismo profesional desde lo técnico, pero también generar conciencia vial y mostrar salidas laborales vinculadas a la actividad mediante las propuestas educativas con las que cuenta la ACTC.

“Democratizar el conocimiento”

El ingeniero Sergio Pendas, uno de los responsables de las capacitaciones, señaló: “Neuquén siempre nos recibe con los brazos abiertos. Es un escenario fundamental para el Turismo Carretera, muy interesante. Es un desafío muy grande a nivel trabajo y a nivel educativo, como en todas las fechas y grandes premios”.

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Además, remarcó el marco de participación estudiantil de las distintas instituciones de la capital neuquina. “Venimos llevando adelante las jornadas de capacitación de mecánica de vehículos ACTC. Hoy en un marco imponente en esta EPET 8, que agradecemos que nos hayan abierto las puertas, y con un marco de alumnos bastante amplio, bastante grande, de tres escuelas que van a estar participando”, comentó.

Para Pendas, el rol educativo del TC es clave al tratarse de la máxima del automovilismo argentino que pisa distintos territorios del país como de costumbre. “Como el Turismo Carretera es una categoría muy federal, la verdad que es un puntapié que nos da la oportunidad de poder mostrarle a los chicos y, como siempre decimos, democratizar el conocimiento”, aseguró.

El automovilismo como salida laboral

Durante la jornada también se puso el foco en las oportunidades profesionales que ofrece el deporte motor y la profesionalización que alcanzó en los últimos años. “También mostrarles que esto es un medio de vida que hoy se ha profesionalizado mucho. Encender esa llama y ojalá que los podamos ver integrarse a futuro en algún equipo”, explicó.

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En ese sentido, detalló la oferta educativa que impulsa la ACTC tanto a distancia como presencial en algunas provincias. “La oferta educativa es muy amplia. Hoy tenemos nuestro gran escalafón que es la Diplomatura de Formación de Mecánicos, la de oficiales deportivos y la de motoristas también”, comentó.

Además, adelantó novedades que trae este 2026. “Como novedad este año vamos a estar lanzando capacitaciones más de índole de ingeniería de pista, con cursos cortos que se van a poder conocer en nuestras redes”, afirmó.

Formación con respaldo académico

El proyecto educativo también se articula con el ámbito universitario en una de las casas educativas más importantes de Argentina como lo es la Universidad Técnica Nacional.

“Venimos trabajando con la UTN, en la Facultad Regional Córdoba, con un posgrado que requiere título de ingeniería para abordarlo en vehículos de competición. Muy contentos de tener un año muy movido en lo educativo”, comentó.

Pendas, ingeniero mecánico e integrante de un equipo de competición, también contó su experiencia en ambos campos. “Trabajo como ingeniero de pista dentro de un equipo, en Moriatis, y es un lindo mix. La docencia me encanta y la ejerzo en Buenos Aires, en dos universidades. Es un placer volcar estas vivencias en chicos jóvenes”, concluyó.

El Turismo Carretera llegó a la región con el ruido de los motores, pero también con un mensaje claro, el automovilismo no solo se vive en la pista, también se aprende y puede convertirse en una salida laboral.