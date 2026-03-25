Después de la suspensión del año pasado, cómo estará el clima para el TC en Centenario

En 2025, el viento impidió que se corriera la final y complicó al resto de las categorías en el circuito neuquino.

Uno de los principales objetivos de la ACTC para el fin de semana es que todas las competencias lleguen a disputarse con normalidad. Es que lo ocurrido el año pasado con el TC en Centenario no fue para nada positivo, cuando el viento impidió que la final del TC Pista culminara como corresponde y la definición del Turismo Carretera pudiera siquiera comenzar.

El factor climático fue el gran responsable, pese a que desde la organización se esperó por varios minutos para poder largar. Más allá de las especulaciones de correr en algunos de los días siguientes, la final quedó trunca y solo se repartieron los puntos de la clasificación y las series.

Por eso, el ganador de la final quedó vacante y el último en festejar en Neuquén fue Manu Urcera hace dos años, en un fin de semana donde el local Juan Cruz Benvenuti hizo la pole y después salió quinto.

Cómo estará el clima el fin de semana

En los días que se viene, el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjudisdiccional de Cuencas anuncia que las temperaturas irán subiendo de cara al fin de semana. Las máximas llegarían cerca de los treinta grados, por lo que se esperan jornadas calurosas en el circuito de Centenario.

Para el sábado la AIC marca alguna inestabilidad con posibles chaparrones aislados y cielo despejado para el domingo.

Lo más importante es que el viento dirá presente, pero lo hará en una medida que no genera peligro para la carrera. Las ráfagas del sábado llegarían a 40 kilómetros por hora, mientras que el domingo será solo una brisa de 10km/h como máximo.

En definitiva está todo dado para que los autos vuelvan a ser protagonistas y el clima acompañe, en lo que será la tercera fecha del campeonato, luego del comienzo en El Calafate y la continuidad en Viedma.

ON - TC Centenario sabado (4).jpg Omar Novoa

Edición 16 del TC en Centenario

La máxima categoría llega al circuito neuquino por decimosexta vez. Con 4.380 metros de extensión, el trazado de Centenario es considerado uno de los más técnicos del calendario. Suele convocar a decenas de miles de fanáticos en cada temporada, ya que además del TC, habrá actividad del TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, algunas de las canteras de talento en el automovilismo argentino.

Venta de entradas

La preventa oficial arrancó el lunes 9 de marzo, con el objetivo de ordenar el acceso del público y evitar complicaciones. Se podrá comprar online en ProTickets.com.ar o en el punto físico ubicado en Neuquén capital: Ministro González 40, de martes a sábado de 10 a 14 y de 19 a 23 Domingos de 19 a 23.

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