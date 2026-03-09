Ya están en venta las entradas para el TC en Centenario

La tercera fecha del campeonato de Turismo Carretera se llevará adelante el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Luego de lo que fue la segunda fecha en Viedma , los cañones del automovilismo en la región apuntan a su gran evento del año: el TC en Centenario . La Asociación Corredores de Turismo Carretera ( ACTC ) llegará nuevamente el Autódromo Parque Provincia de Neuquén para llevar adelante la tercera jornada del campeonato 2026.

Después de un arranque picante, la categoría más popular del país desembarca en el trazado de Centenario para un fin de semana que promete.

Nicolás Moscardini (Mustang) fue el ganador de la primera fecha en El Calafate y Julián Santero triunfó en Viedma . El mendocino había llegado primero en el debut, pero no pasó la revisión técnica y por eso tuvo que esperar al segundo capítulo para festejar con su flamante BMW.

La cita está programada del 27 al 29 de marzo y, como cada año, apunta a ser mucho más que un evento deportivo: se espera un impacto fuerte en el turismo y la gastronomía local, con ocupación hotelera al tope en toda la región del Alto Valle.

ON - Autoderomo Centenario (36).jpg Omar Novoa

En pista, estarán las grandes figuras de la categoría y los flamantes modelos de nueva generación que renovaron por completo el parque automotor del TC.

Cómo y dónde comprar las entradas

La preventa oficial arranca el lunes 9 de marzo al mediodía, con el objetivo de ordenar el acceso del público y evitar complicaciones. Se podrá comprar online en ProTickets.com.ar o en el punto físico ubicado en Neuquén capital: Ministro González 40, de martes a sábado de 10 a 14 y de 19 a 23 Domingos de 19 a 23.

precios tc centenario 2026

Un circuito que exige

Con 4.380 metros de extensión, el trazado de Centenario es considerado uno de los más técnicos del calendario. Suele convocar a decenas de miles de fanáticos en cada temporada, ya que además del TC, habrá actividad del TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, algunas de las canteras de talento en el automovilismo argentino.

Será la decimosexta visita del TC a Centenario. La primera fue en 2010; luego pasó en 2011 y, desde 2013 hasta 2020, llegó sin interrupciones. Tras el parate por la pandemia, volvió en 2022 y no dejó de venir. En 2019 incluso se corrieron dos fechas, una de ellas el Gran Premio Coronación que consagró campeón a Agustín Canapino.

El evento cuenta con respaldo del Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Banco Provincia de Neuquén (BPN).

ON - Autoderomo Centenario TC Pista (19).jpg Omar Novoa

Para la organización, el gran desafío es sortear los problemas climáticos que el año pasado perjudicaron el espectáculo. En 2025, la final no se pudo correr por las ráfagas de viento que azotaron la región.

Las dificultades para transitar en Centenario obligaron a que la definición del TC Pista quedara a la mitad y la del TC no pudiera comenzar.

ON - Autoderomo Centenario (34).jpg Omar Novoa

Puntos de venta