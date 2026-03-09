Xavi reveló que Messi estuvo a una firma de volver al Barcelona y cruzó a Laporta por frenar la negociación

El excompañero del '10' reveló que estaba todo encaminado pero el presidente frenó la contratación. Los motivos.
La salida de Lionel Messi de Barcelona en 2021 fue una de las más duras que tuvo el fútbol mundial entendiendo que no fue por decisión del jugador sino que se trató de una decisión forzada por el club blaugrana que lo obligó a salir al París Saint-Germain donde no tuvo un buen paso. Entre lágrimas, se paró en conferencia de prensa y le dijo adiós al club de sus amores en medio de una disputa con el presidente Joan Laporta.
Sin embargo su vuelta estuvo a nada de concretarse, de hecho, según reveló Xavi Hernández, excompañero de Messi y entrenador del equipo en el período 2021/22 a 2023/24, estaba todo acordado. En diálogo con el medio La Vanguardia contó detalles explosivos sobre la contratación frustradas: "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".
Sin escrúpulos apuntó contra el presidente del club y los motivos por los que no contrató a Messi: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije ‘no puede ser Jorge’, y él me dice ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado".
"Me moría de ganas de que Leo volviera y además pienso, todavía hoy, que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están", declaró.
Por otra parte contó sobre la decisión que tomó: "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barcelona. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".
Te puede interesar...
Leé más
Trompadas, patadas y corridas: la tremenda batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que dejó 23 expulsados
El jugador de River que el Chacho Coudet quiere recuperar y convertir en titular
"De reflejos andamos bien": el posteo de Franco Colapinto tras su impresionante maniobra en Australia
-
TAGS
- Xavi
- Lionel Messi
- FC Barcelona
Noticias relacionadas