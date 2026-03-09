¡Para el otro lado! Un jugador de la U Católica se hizo dos goles insólitos en contra en la Libertadores Sub 20

El defensor Bumbila tuvo una noche para el olvido y anotó dos goles en contra en la derrota 5-0 de su equipo ante Palmeiras de Brasil.

Definió como si fuera delantero. Ajustado contra el palo, entrando por el segundo palo y dejando sin respuesta al arquero que no tuvo tiempo para reaccionar e intentar sacar la pelota que se metió al arco estableciéndose como un golazo. Lo malo de la historia es que esa definición grandiosa fue en el propio arco por parte del defensor Bumbila , quien tuvo una jornada para el olvido y convirtió dos goles en contra.

Todo ocurrió en el duelo donde la U de Chile , a quien pertenece el defensor, fue destruido por el Palmeiras de Brasil con una contundente goleada 5-0 en la primera fecha de la Copa Libertadores Sub 20 . El primero de los tantos sucedió a los 60 minutos de partido, en una jugada donde la pelota quedó bollando en el área y en el intento de rechazarla terminó despejando mal convirtiendo así un tanto en contra.

El segundo de los goles en la propia valla llegó a los 84 minutos luego de un desborde por la derecha para la aparición de un delantero por la izquierda que la bajó de cabeza al área chica para la llegada de un compañero que no llegó a la posición en el momento justo. Sin embargo no hizo falta debido a que el defensor Bumbila definió y anotó un nuevo gol en contra.

Los goles

¡NO SE PUEDE CREER EL INSÓLITO GOL DE PALMEIRAS!



Universidad Católica la perdió en salida y luego, tras el remate de Belé, la pelota rebotó en Bumbila y derivó en el 3-0 del Verdao.



— DSPORTS (@DSports) March 9, 2026

OTRO BLOOPER DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, ¡SEGUNDO GOL EN CONTRA DE BUMBILA!



Tras el cabezazo de Riquelme Fillipi, el defensor intentó rechazarla, pero su remate pegó en el palo y se metió para el 4-0 de Palmeiras.



— DSPORTS (@DSports) March 9, 2026

Insólito: dos hinchas encapuchados entraron a la cancha y desconectaron el VAR para evitar una revisión

Esta vez el fútbol alemán dio la vuelta al mundo con una situación insólita, nunca antes vista en un partido por los puntos donde hay en juego muchos objetivos. En la Bundesliga 2, la segunda división del fútbol alemán, los hinchas del SC Preussen Münster tuvieron un accionar inesperado en el partido ante el Herta cuando el árbitro quería apoyarse en el VAR.

El reloj marcaba 44 minutos de la primera etapa cuando una jugada llamó la atención de la terna arbitral debido a una jugada que en principio no fue sancionada como penal por el árbitro Felix Bickel, pero luego fue llamado por el VAR para revisar la acción y despejar dudas al respecto. Sin embargo, llamativamente, el asistente tecnológico no funcionaba, ni si quiera estaba prendido.

Llamativamente, dos hinchas encapuchados de la hinchada local ingresaron al campo de juego, desconectaron el sistema e intentaron sabotear el asistente para evitar la revisión que podía otorgar un penal en su contra. El posible penal de Niko Koulis (Preussen Münster) a Michael Cuisance (Hertha), tras una falta en el área no podía ser revisado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/topskillsportuk/status/2030777669995139262&partner=&hide_thread=false THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026



In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black!



— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026

No se trataría de una acción aislada debido a que en una de las tribunas se desplegó una bandera que pidió: “¡Desconecten el VAR!”. Sin embargo, más allá de esta situación, la encargada del VAR Katrin Rafalski visualizó la jugada en la cabina y consideró que cometió penal y decidió amonestar al autor de la falta.

“Estudiamos una posible falta en el área. Mi compañera Katrin Rafalski determinó que el número 24 del Münster hizo un claro contacto con la espinilla de Cuisance dentro del área. Por lo tanto, mi decisión final es: penal y tarjeta amarilla”, dijo el árbitro del encuentro por los altoparlantes del estadio.

“El SC Preussen Münster lamenta el incidente y hará todo lo posible para identificar a los autores y llevarlos ante la justicia. Además, se han tomado medidas inmediatas para evitar incidentes similares en el futuro. Los primeros hallazgos indican que se trató de una acción planificada“, lanzó el club local en un comunicado por lo sucedido.

Por otra parte el capitán Jorrit Hendrix, justificó el accionar de los hinchas: “Nuestra afición es legendaria; hace todo lo posible por apoyarnos. De hecho, creo que es bueno que un aficionado lo haya cancelado, porque la afición desea desesperadamente que ganemos, y si están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo, lo entiendo perfectamente".

Stefan Leitl, entrenador del Herta dejó en claro que no quiere que "las consecuencias para el Münster no sean demasiado graves”, pero tampoco dejó pasar por arriba el accionar: “Esto es simplemente inaceptable. Imaginen si se tuvieran que tomar más decisiones y no hubiera imagen de televisión; esto ya es una tecnología que forma parte del fútbol, les guste o no, pero hay que asegurarse de que cosas así no sucedan”.

Por otra parte Alexander Feuerherdt, director de Comunicación y Relaciones con los Medios, dejó en claro la postura de la Federación Alemana de Fútbol: “En ocho años y medio de revisión de video, no recuerdo haber vivido una situación como esta”. Elogió el proceder del árbitro: “Mantuvo la calma y la serenidad en lo que sin duda fue una situación incómoda para él”.

Finalmente el local terminó cayendo por 2-1 en el encuentro y se encuentra comprometido con los puestos de descenso.