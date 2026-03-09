El mundo rendido ante Colapinto: las repercusiones de la mágica maniobra en el GP de Australia

Figuras de la Fórmula 1 se hicieron eco de lo hecho por Colapinto en el primer GP del año en la categoría.

Parte de las miradas del Gran Premio de Australia fueron para Franco Colapinto a pesar de que terminó 14° en la tabla de posiciones de la cerrar, en un resultado que se vio condicionado por una sanción de "Stop and Go" que recibió al arranque de la carrera por una intervención del equipo en la grilla de lanzamiento cuando no estaba permitido. Su increíble salvada en el arranque de la carrera hizo hablar a todos.

En el lanzamiento de la carrera, el piloto se encontró con el auto de Liam Lawson a centímetros del suyo, totalmente parado y cuando Franco empezaba a ganar velocidad para tener un lanzamiento con velocidad para pelear por puestos. Con unos reflejos magníficos, Colapinto logró esquivarlo en un espacio diminuto entre el monoplaza de RB y el paredón.

Tras la carrera, el propio George Russell que ganó el primer GP de la Fórmula 1 en esta temporada mostró su admiración por lo hecho por el piloto de Alpine : "Es la salvada del año".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030599659824075215&partner=&hide_thread=false We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Por otra parte Anthony Davidson, expiloto de la F1 y comentarista en la transmisión oficial del medio Sky Sports, mencionó: “¡Guau! Es como si reaccionara como un gato. Si lo reproduzco ahora en cámara lenta, vean lo que hace en la rueda. No entiendo cómo evitó la rueda trasera y el muro. Es increíble. Podría verlo mil veces. Nunca lo superaré”.

"¿Cómo consigue frenar tanto? Fue realmente aterrador...", dijo por su parte Jenson Button, excampeón de la F1 y comentarista.

En medio de la admiración de los ex corredores, el propio Liam Lawson se refirió a la maniobra: “Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”.

"De reflejos andamos bien": el posteo de Franco Colapinto tras su impresionante maniobra en Australia

El argentino Franco Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales luego de su actuación en el Gran Premio de Australia, que representó su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto finalizó en el puesto 14 tras un fin de semana complicado en Melbourne, aunque protagonizó una maniobra clave en la largada que evitó un accidente. Después de la competencia, agradeció el apoyo recibido y resumió la experiencia con un mensaje cargado de optimismo para lo que viene.

Colapinto y un mensaje optimista de cara al futuro

“BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos... Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos... VAMOS QUE RECIÉN EMPIEZA! Nos vemos la semana que viene en China!!!!!!”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram. La publicación incluyó varias imágenes del fin de semana y un video del momento que marcó su participación en tierras oceánicas. En pocas horas, el mensaje generó miles de reacciones entre los seguidores del automovilismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Colapinto (@francolapinto)

La maniobra que más repercusión generó ocurrió apenas se apagaron las luces del semáforo. En la largada, el auto del neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, quedó detenido en la parrilla. El oriundo de Pilar debió reaccionar en una fracción de segundo para esquivarlo y evitar una colisión que podría haber provocado un accidente en cadena. Aunque la maniobra le hizo perder algunas posiciones, le permitió continuar en pista.

El análisis de Colapinto sobre la maniobra y la reacción en el podio

El propio corredor bonaerense explicó después lo ocurrido en ese instante decisivo. “Me podría haber quedado tirado en la largada, porque no sé qué le pasó a Lawson”, comentó ante los periodistas en zona mixta tras finalizar la prueba. Incluso, varios protagonistas de la carrera reaccionaron con sorpresa al ver la repetición del momento. Los que terminaron en el podio, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, observaron la maniobra en una pantalla mientras esperaban la ceremonia final.

El británico, quien a la postre fue el ganador de la carrera, llegó a levantarse de su asiento al ver la reacción del representante albiceleste para evitar la colisión. El desempeño del ex Williams también estuvo condicionado por algunos problemas durante la previa de la largada: recibió una penalización debido a una intervención de su equipo en el monoplaza poco antes del inicio de la carrera. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó el argentino al analizar lo sucedido.

A pesar de esas dificultades, Franco logró completar la carrera a tan solo cuatro escalafones de la zona de puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó décimo y sumó una unidad para la escudería francesa. La competencia fue dominada por Mercedes gracias a la victoria de Russell y el segundo puesto de Antonelli, mientras que Ferrari completó el podio con Leclerc. Para Colapinto, el objetivo ahora será mejorar en la próxima fecha del campeonato, que será en el gigante asiático la semana que viene.