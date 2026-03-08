La espectacular maniobra de Franco Colapinto en Australia de la que habla el mundo

El piloto argentino hizo una buena carrera en el comienzo del campeonato de la Fórmula 1 y dejó una gran maniobra.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estuvo a punto de protagonizar un fuerte accidente en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 , aunque se salvó gracias a sus muy buenos reflejos.

La maniobra fue elogiada por todo el planeta del automovilismo, incluyendo a sus colegas.

El video recorrió el mundo a través de las redes sociales con diferentes tomas que muestran la virtud del argentino.

Embed No puedo parar de ver la maniobra de Franco Colapinto en la largada de Australia. Mira lo que es esta cámara lenta. Qué locura.



pic.twitter.com/yxBkU2e9J4 — (@JuannDis) March 8, 2026

Colapinto había comenzado 14° en el circuito de Albert Park y se ilusionaba con iniciar la temporada sumando puntos. Sin embargo, tuvo que esquivar al neozelandés Liam Lawson, a quien se le había quedado su Racing Bulls en la largada, por lo que rápidamente perdió tres posiciones.

Después, el argentino después recibió una sanción porque un integrante de su equipo movió el auto antes de la largada y cayó a la última posición. Por eso, haberse recuperado y finalizar la carrera en el puesto 14, fue algo positivo para Franco.

Russell lo elogió

Luego de la premiación, los integrantes del podio observaron la largada. George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) no podían creer lo que había hecho Colapinto.

Incluso, el ganador de la carrera subió una historia de Instagram con una captura del momento y puso "la maniobra del año", mencionándolo a Franco.

russell historia franco captua

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, explicó el error del equipo que provocó la sanción al argentino Franco Colapinto antes del inicio del Gran Premio de Australia y aseguró que la escudería revisará el procedimiento para que la situación no vuelva a repetirse.

El piloto de Pilar terminó decimocuarto (14.º) en la carrera en Albert Park tras cumplir una penalización que condicionó su estrategia desde la largada.

El incidente ocurrió en la parrilla del circuito de Albert Park, cuando Colapinto se preparaba para la vuelta de formación antes de la largada oficial de la carrera.

En ese momento, un mecánico empujó el monoplaza unos centímetros hacia atrás, aunque el reglamento prohíbe cualquier intervención del equipo en el auto dentro de los 15 segundos previos al inicio de la vuelta de formación, por lo que los comisarios aplicaron un stop and go que lo relegó al último puesto.

Nielsen admitió la infracción y sostuvo que se trató de una falla interna: “Sí, hay una regla. No es nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, señaló en diálogo con la prensa.

Luego agregó: “Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”.

El directivo también defendió al argentino y remarcó que la sanción no respondió a una falla del piloto: “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, afirmó.