El jugador de River que el Chacho Coudet quiere recuperar y convertir en titular

La llegada de Eduardo Coudet al banco de River abre un nuevo panorama para varios futbolistas del plantel, aunque para Fabricio Bustos puede significar una oportunidad clave para relanzar su etapa en el club. El lateral derecho de 29 años había arribado a Núñez como refuerzo importante durante el regreso de Marcelo Gallardo , pero con el correr de los meses fue perdiendo lugar en la consideración del entrenador. Durante el inicio de 2026 integró el banco en varios encuentros del torneo, aunque no llegó a sumar minutos.

Su última aparición oficial con la camiseta del Millonario se produjo el 16 de noviembre de 2025 frente a Vélez. Aquella noche, el defensor surgido de Independiente debió abandonar el campo a los 27 minutos por un desgarro en el gemelo derecho. Ese episodio cerró una temporada irregular para el defensor, que acumuló 1.642 minutos repartidos en 22 partidos durante 2025. En ese período no logró competir de igual a igual por el puesto con Gonzalo Montiel ni consolidar la competencia interna en el sector derecho de la defensa.

Ante ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco consideró prescindible al ex convocado en la Selección Argentina para la nueva campaña. Sin embargo, el jugador no recibió ofertas concretas que lo convencieran durante el mercado de pases. Por ese motivo, decidió continuar en el club y buscar una revancha deportiva. Por lo pronto, mantiene contrato con el elenco de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que todavía tiene margen para intentar recuperar protagonismo en el equipo.

La llegada del DT aparece como una señal alentadora para el lateral. Ambos compartieron etapa en el Inter de Porto Alegre, donde el entrenador confió mucho en él. Bajo la conducción del Chacho, Bustos disputó 52 partidos, con cuatro goles y cinco asistencias, además de convertirse en uno de los futbolistas más utilizados durante ese ciclo. Incluso, llegó a portar la cinta de capitán en algunas oportunidades.

Cómo le fue a Bustos en el Inter de Porto Alegre

Durante ese período también enfrentó a La Banda en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, serie que el conjunto brasileño terminó ganando por penales. El lateral había llegado al club gaúcho en 2022 por pedido de Alexander Medina, pero su mejor rendimiento se vio justamente con Coudet. Esa relación previa alimenta las expectativas de que el defensor pueda recuperar su mejor versión en esta nueva etapa.

De todos modos, el defensor no la tendrá sencilla en la lucha por el puesto dentro del plantel de River. Montiel continúa siendo una de las principales referencias del equipo en esa posición. Además, también aparece como alternativa el juvenil Ulises Giménez, quien comenzó a ser considerado en los últimos encuentros del club. De hecho, existe la posibilidad de que el nuevo técnico lo utilice en una posición más adelantada por la banda derecha.