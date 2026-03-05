River confirmó su salida del Comité de AFA: cuáles serían las consecuencias

Con un comunicado en redes sociales, el Millonario anunció su decisión tras el paro de este fin de semana.

Como se anticipó esta mañana , River anunció que dejará de formar parte del Comité Ejecutivo de AFA . Esta decisión se genera a partir de la postura de la dirigencia del Millonario sobre el paro de este fin de semana en el Torneo Apertura.

El paro surgió como supuesto apoyo de los clubes y la institución a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que enfrentan una causa por presuntas irregularidades fiscales. Se decidió reprogramar la fecha nueve, que debería jugarse este fin de semana, complicando el calendario de los clubes y el cronograma del mismo torneo.

"Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino ", comenzó el comunicado de la institución.

"Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol", continuó exponiendo la situación del club.

"River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", aseguró el Millonario sobre el funcionamiento del Comité de AFA.

Además, cuestionó los métodos de manejo de las reuniones del Comité: "Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes".

Y finalizó el comunicado con la decisión ya mencionada: "Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino".

Las consecuencias de la decisión de River

La decisión de River de abandonar el Comité Ejecutivo de AFA es un duro mensaje político de la dirigencia hacia Claudio Tapia y los altos mandos. En las reuniones suelen decidirse por votación los diferentes cambios en el reglamento.

La gran consecuencia para el club Millonario es que estará fuera de estas decisiones, ya que si no asiste a las reuniones, el club no tendrá voto sobre las diferentes propuestas que se traten.

Aún así, en el último tiempo hubo varias decisiones polémicas del Comité Ejecutivo: desde entregarle un título por la tabla anual a Rosario Central hasta el paro de este fin de semana. Incluso también se habla de una posible modificación en la clasificación a las copas.

La realidad es que hay muchos clubes que votan con lealtad hacia los altos mandos, y esta decisión de River podría comenzar un cambio desde adentro, con varios clubes decidiendo seguir al Millonario con su postura, que podría crear una grieta dentro de la AFA.