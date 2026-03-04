Verdaderos "Millonarios": qué autos manejan los jugadores de River

Con autos carísimos hasta de gama media, un influencer filmó el ingreso de los jugadores al entrenamiento

Un influencer (@germaneandoo) se fue hasta el estadio Monumental y se quedó con un momento que, para muchos hinchas, vale oro: el ingreso de los jugadores de River antes del entrenamiento . Con el celular en mano, registró uno por uno los autos en los que llegaron los futbolistas y compartió el modelo y el valor estimado de cada vehículo, armando un “mapa” del garage millonario que rápidamente se volvió tema de conversación en redes.

Dentro de ese relevamiento, el dato que más ruido hizo fue el nombre que quedó en la cima del ranking del plantel: Marcos Acuña , neuquino y originario de Zapala , aparece como el dueño del auto más caro entre los jugadores . El lateral llega al club con una Mercedes GLC 300 , valuada en 100.000 USD , un SUV premium que lo posiciona por encima del resto de sus compañeros en esta curiosa competencia paralela.

Muy cerca aparecen otras elecciones de alto perfil. Maxi Salas se mostró con una Ford Raptor de 95.000 USD , una pick-up pensada para potencia y presencia. Y en el mismo lote “top” se ubicó Facundo Colidio , con una Ford Bronco Sport Badlands valuada en 85.000 USD , además de Paulo Díaz , que optó por una BMW 430i Coupé de 84.500 USD : dos apuestas diferentes, una más aventurera y otra más deportiva, pero ambas dentro de la gama alta.

Con ustedes, los autos de los futbolistas de River Plate.



Un escalón más abajo, la lista sigue con vehículos que ya mezclan confort, tamaño y prestaciones. Fabricio Bustos aparece con una BMW X5 de 61.500 USD, mientras que Juanfer Quintero llega en una Toyota SW4 de 60.000 USD, un clásico de gran porte. En el rango medio, se repiten las pick-ups: Aníbal Moreno con Amarok V6 Extreme (45.000 USD), Gonzalo Montiel con Vento GLI (45.000 USD) y Lautaro Rivero con Amarok V6 (45.000 USD).

En la parte más accesible del relevamiento, aparecen los autos de menor valor dentro del grupo. Santiago Beltrán llega con una Honda HR-V de 35.000 USD. Y el registro del influencer marca que el más barato entre los jugadores informados es el de Ian Subiabre, con un Peugeot 208 valuado en 25.500 USD, el extremo opuesto del ranking si se lo compara con el Mercedes de Acuña.

En un párrafo aparte, el video también incluyó al ex entrenador Marcelo Gallardo, aunque ya no forma parte del día a día del plantel. El Muñeco, según lo mostrado, manejaba una Mercedes-AMG GLC Coupé valuada en 120.000 USD, el vehículo más caro de todos los mencionados en el relevamiento general. Con Gallardo ya fuera del equipo, Acuña quedó como el integrante del plantel con el auto de mayor valor.

