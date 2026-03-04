Boca le gana a Lanús en La Fortaleza

El Xeneize busca recuperarse luego de las críticas por los últimos resultados en el Torneo Apertura.

Boca visitará este miércoles por la noche a Lanús , por la séptima fecha del Torneo Apertura , en un partido que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. En este contexto, Úbeda, que es duramente criticado por los hinchas de Boca, sorprendió con los 11.

En el arco estará Agustín Marchesín, mientras que la defensa estará conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, tal como ocurrió en el último partido frente a Gimnasia de Mendoza.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, dirán presente Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leandro Paredes. Este último volverá a la titularidad luego de varios partidos, tras la lesión de tobillo que arrastró en las últimas semanas.

Finalmente, en la delantera estarán el uruguayo Miguel Merentiel, que viene de hacer el gol del empate ante Gimnasia de Mendoza, Tomás Aranda y el paraguayo Adam Bareiro.

Minuto a minuto

En un partido que había iniciado sin oportunidades claras para ambos equipos, Santiago Ascacíbar fue el encargado de romper el 0 a 0 en el encuentro: a los 15' minutos, tras una carambola, sacó un remate de volea que se desvió en José Canale y venció la resistencia de Nahuel Losada.

¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...





Cuando Lanús intentaba reponerse del golpe, Boca sacó una contra letal que terminó en un centro de Tomás Aranda -de gran partido-, despejado por el arquero que recogió Miguel Merentiel para meterla de cabeza y anotar el 2 a 0.

¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.





A los 42' minutos, el Xeneize tuvo una nueva oportunidad clara para ampliar la ventaja. En lo que fue una gran conexión entre Merentiel y Adam Bareiro, el uruguayo centró y el paraguayo cabeceó, pero Losada despejó muy bien.

Las formaciones de Boca y Lanús

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.