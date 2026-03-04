La oferta de España a la Argentina para llevar la Finalissima a Madrid

Luego de que Qatar confirmó la suspensión hasta nuevo aviso de sus actividades deportivas debido a la tensión en Medio Oriente tras el conflicto que estalló en la región por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las alarmas por la sede de la Finalíssima se encendieron en Argentina y España , las selecciones que se enfrentarán en dicho certamen .

Con el estadio Lusail en duda para albergar el enfrentamiento del próximo 27 de marzo, surgieron nuevas opciones para recibir un partido que tendrá a dos de los combinados nacionales candidatos a ganar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Según la información a la que accedió el diario Sport, las ciudades de Miami y Nueva York quedaron descartadas ante la implicación de Estados Unidos en la crisis de Medio Oriente, mientras que propuestas como Madrid, Argentina o Marruecos también fueron rechazadas.

En este sentido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofreció el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, como recinto de disputa. Sin embargo, desde las autoridades de Argentina la respuesta habría sido negativa: en contrapartida, habrían ofertado también recibir la Finalíssima antes del Mundial. La decisión se espera, como máximo, para este jueves 5 de marzo. Hoy en día, no existe una propuesta firme para que el duelo se traslade a Sudamérica.

En el informe que publicó el periódico catalán, detrás de la búsqueda del nuevo escenario figuraron negociaciones entre la federación qatarí, UEFA y Conmebol para ajustar el contrato original, ya que el país asiático había abonado los derechos de organización dentro del marco del Qatar Fútbol Festival. El objetivo de los organizadores del país que albergó la última Copa del Mundo es mantener la gestión del evento, pero se abrió la puerta a que se juegue fuera de sus fronteras si fuera necesario.

Los calendarios y posibles sedes ocupadas que complican el panorama

La agenda de la selección española en la fecha FIFA de marzo, la última de cara previo al Mundial, es compleja: La Roja tiene programado un encuentro ante Egipto el 30 de marzo en territorio catarí, fecha cercana a la posible reprogramación frente a Argentina. El seleccionador Luis de la Fuente reconoció el clima de incertidumbre sobre el futuro del partido: “Sabemos que se está hablando, se está negociando. La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible”, declaró a RNE Deportes. En la misma línea, el conjunto de Lionel Scaloni tenía en el calendario post Finalíssima un amistoso ante el equipo local (31 de marzo).

El partido, que enfrentará a la reinante campeona del mundo en 2022 y de la Copa América contra la titular de la última Eurocopa, se perfila como uno de los duelos clave antes del próximo Mundial. Ambos equipos consideran este choque como una instancia relevante en su preparación hacia el torneo más importante del fútbol.

Más allá de las novedades que llegaron desde la península ibérica, la posibilidad de que Londres reciba el encuentro entre las selecciones de España y Argentina cobra fuerza tras la indefinición generada por la crisis geopolítica que afectó a Qatar, según informó el medio británico The Independent.

El estadio Wembley, escenario de la edición 2022 donde Argentina superó a Italia por 3-0 antes de levantar la Copa del Mundo, no estará disponible ese día por un compromiso entre la selección de Inglaterra y Uruguay, pero The Independent señaló que Londres dispone de varias alternativas capaces de albergar un partido de “alto perfil”, como lo sería el de la Finalíssima.

Entre las opciones que también marcó el diario británico, Marruecos elevó una oferta formal para hospedar el evento, pero la federación española desistió por las fricciones asociadas a la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030. Sobre Miami, que sería ideal para la logística de Lionel Messi porque vive en la ciudad, la opción quedó descartada porque el estadio Hard Rock estará ocupado por el Miami Open de tenis.