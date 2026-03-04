Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

El sedán producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, es uno de los autos 0km más exitosos del mercado argentino. Qué pasó con su precio en este mes.

El Fiat Cronos, el sedán más exitoso de Argentina. Foto: Stellantis.

En un mercado automotor donde los sedanes tienen cada vez menor preponderancia, el Fiat Cronos es una excepción: figura en el podio de los autos 0km más vendidos en Argentina y acaba de llegar a las 500 mil unidades producidas en la planta de Ferreyra, Córdoba. ¿Cuál es su valor actualizando en marzo 2026?

El Cronos es un producto clave para Stellantis en Argentina y en la región: se fabrica desde hace ocho años para abastecer al mercado local y además es un vehículo que se exporta a varios países de la región, principalmente a Brasil .

Sobrio, austero y equipado con el conocido motor naftero 1.3 Firefly , el Fiat Cronos es un auto pensado para un uso urbano, con una autonomía interesante, un rendimiento sólido en ciudad y buenas prestaciones en ruta.

Fiat Cronos: 500 mil unidades producidas en Córdoba

Desde que se lanzó oficialmente al mercado en febrero de 2018, el Fiat Cronos ha sido un éxito: durante cuatro años (2021-2024) logró ser el auto más vendido de Argentina y también mostró una fuerte impronta exportadora.

Hoy, ocho años después, la planta de Ferreyra, Córdoba, está de festejo porque el Fiat Cronos alcanzó las 500.000 unidades producidas, un hito para la región y para Argentina.

Fiat Cronos 500 mil unidades Ya se produjeron 500.00 unidades de Fiat Cronos en Argentina. Stellantis

El recorrido del Cronos en el mercado ayuda a entender la magnitud de esa cifra: desde su lanzamiento creció de forma sostenida, duplicó su participación en patentamientos durante dos años seguidos y se consolidó como líder por tres temporadas consecutivas.

En 2020 ya alcanzaba el 5% del mercado y en febrero de 2022 marcó un récord de 15,2% de share -un nivel que Fiat no lograba desde 1993-, desempeño que explica el volumen alcanzado por la planta de Ferreyra.

Fiat Cronos: mecánica y ficha técnica

Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Cronos El Fiat Cronos viene equipado con el motor naftero 1.3 FireFly. Stellantis

Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en marzo 2026

Estos son los precios de lista vigentes en Argentina del Fiat Cronos en marzo 2026. De acuerdo a lo informado por Stellantis, mantuvo los valores que siguen vigentes desde febrero: