La copia china de la Raptor: cómo es la potente pickup que quiere pelearle a Ford y Toyota

La JMC Grand Avenue Dadao Pro se metió de lleno en uno de los segmentos más peleados del mercado argentino: el de las pickups medianas . Con una estética que remite directamente a la Ford Ranger Raptor , esta camioneta china busca hacerse un lugar frente a pesos pesados como Toyota Hilux , Ford Ranger y Volkswagen Amarok , con una receta potente: mucha presencia, motor naftero turbo y un precio muy competitivo.

Lo primero que llama la atención de esta JMC es justamente su perfil. La marca la presenta como una opción de “potencia, tracción y resistencia”. Y lo justifica a simple vista: la trompa con la inscripción “Dadao”, el paragolpes metálico, las protecciones inferiores y la toma de aire elevada sobre el guardabarros dibujan una imagen claramente off-road.

Pero más allá de la imagen, el dato que la vuelve realmente interesante está bajo el capot. Esta pickup equipa un motor naftero 2.3 turbo (de origen Ford), una opción poco habitual en el mercado local para las camionetas destinadas al trabajo. Ese impulsor entrega 254 CV y 450 Nm de torque, y va acompañado por una caja automática de 8 marchas , combinación que la posiciona como una alternativa distinta dentro del segmento.

En un mercado dominado por las diésel, la llegada de una opción naftera con este nivel de potencia genera ruido. Otro aspecto con el que busca hacerse fuerte es el sistema de tracción: ofrece varios modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Nieve, Roca, Arena y Barro), pensados para adaptar la respuesta según el terreno.

JMC Grand Avenue Dadao Pro: motor, equipamiento y por qué quiere pelearle a Hilux y Ranger

La JMC Grand Avenue Dadao Pro no se apoya sólo en el diseño para competir. Está equipada con chasis de largueros, suspensión delantera de doble horquilla y un esquema trasero con resortes, una solución que usan modelos como Nissan Frontier y Renault Alaskan. Esto apunta a ofrecer un equilibrio entre robustez, capacidad de carga y confort de marcha.

En medidas, se ubica por encima del promedio del segmento: ronda los 5,45 metros de largo, con una caja que admite hasta 900 kilos de carga. El apartado off-road se sostiene con neumáticos de 285 mm de ancho, un despeje importante y una ficha con cifras interesantes para salir del asfalto: 32° de ángulo de ataque, 27° de salida, 24,5° ventral y hasta 900 mm de capacidad de vadeo, con monitoreo en tiempo real de la profundidad.

Puertas adentro busca despegarse de la imagen de pickup básica. La Dadao Pro ofrece butacas delanteras con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, además de respaldo trasero reclinable. Y a eso le agrega instrumental digital de 12,3” y pantalla táctil de 12,1” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, una dotación que apunta a un usuario que ya no resigna confort y conectividad.

El gran argumento comercial sigue siendo la relación entre precio y producto. En los concesionarios se ofrece a $79.900.000, por debajo de las versiones equivalentes de Toyota y Ford: Hilux SRX y Ranger Limited+.

En definitiva, la JMC Grand Avenue Dadao Pro llega con una fórmula que puede resultar atractiva para muchos usuarios de pickups: diseño llamativo, buena cifra de potencia, gran equipamiento y un precio que, al menos en el arranque, busca quedar por debajo de varias referentes. Luego, como siempre en este segmento, el tiempo dirá cómo responde en confiabilidad, reventa y servicio.