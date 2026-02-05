Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es una de las pickups más vendidas del país y volvió a arrancar el año con fuerte presencia en los patentamientos. Cuál es el ajuste en su precio este mes.

Ford Ranger comenzó el año sosteniendo su protagonismo dentro del mercado argentino y reafirmando su lugar como una de las pickups medianas más elegidas. En enero volvió a ubicarse entre los modelos líderes del segmento y quedó, una vez más, entre los vehículos más patentados del país. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero de 2026?

Producida en la planta bonaerense de General Pacheco , la Ranger es uno de los pilares industriales de Ford en la región. Su actual generación consolidó el salto en tecnología, seguridad y motorizaciones, con una gama que abarca desde versiones orientadas al trabajo hasta configuraciones con fuerte impronta off-road y alto nivel de confort.

El abanico mecánico es uno de sus grandes diferenciales: incluye motores turbodiésel 2.0 y el reconocido V6 3.0 de 250 CV , cajas manuales y automáticas de 10 marchas, tracción 4×2 o 4×4 con reductora y un completo paquete de asistencias a la conducción ( ADAS ), con siete airbags de serie en toda la gama.

El interior de Ford Ranger, en su versión XLT V6.

Ford Ranger: así fueron sus patentamientos en enero de 2026

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ford Ranger fue la segunda pickup más patentada del país en enero de 2026, y uno de los cinco modelos livianos más vendidos del mercado general.

En el primer mes del año, la Ranger registró 2.482 unidades patentadas, quedando solo por detrás de la Toyota Hilux dentro del segmento de las pickups medianas y superando en el podio a Volkswagen Amarok.

RANGER 2025 Ford Ranger, un emblema productivo de la planta de General Pacheco. Ford Argentina

Pickups más patentadas en Argentina – Enero 2026, según ACARA:

Toyota Hilux: 3.403 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Amarok: 2.145 Fiat Toro: 801 Chevrolet Montana: 650 Nissan Frontier: 603 Chevrolet S10: 561 Ford Maverick: 521 Ram Rampage: 456

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 autos 0km en Argentina. Si bien el total mostró una leve baja interanual frente al mismo mes de 2025, el segmento de pickups mantuvo un desempeño sólido y volvió a concentrar una porción importante de las ventas.

Ford Ranger: ficha técnica y versiones en Argentina

La Ford Ranger se comercializa en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento. Incluye versiones XL y XLS con motor 2.0 turbodiésel, variantes XLT y Limited con el 2.0 Bi-Turbo, y configuraciones V6 3.0 que llevan la potencia y el torque a otro nivel.

RANGER.jpg Ford Ranger: cuál es su valor actualizado en febrero 2026. Ford Argentina

A lo largo de la oferta se destacan el chasis reforzado, la robustez estructural, el sistema de gestión de terrenos, las distintas configuraciones de tracción y un equipamiento de seguridad que se convirtió en referencia dentro del mercado de pickups medianas.

A continuación se destacan todas las versiones de la pickup Ford Ranger que se comercializan en la Argentina:

Ranger XL 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 (MT6): es la puerta de entrada a la gama, pensada para flotas y uso laboral. Monta el motor 2.0 Turbo de 170 CV y 405 Nm, con caja manual de 6 marchas y tracción 4x2 o 4x4 según la configuración. De serie incluye siete airbags, pantalla táctil de 10" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y control de estabilidad.

Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 (MT6): mantiene el motor 2.0 Turbo de 170 CV, caja manual y tracción 4x2, pero suma más confort respecto de la XL, con llantas de aleación de 17", cámara y sensores traseros de estacionamiento y un enfoque de uso mixto trabajo–ciudad.

Ranger XLS 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: es la puerta de entrada al motor grande. Incorpora el 3.0 V6 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm, caja automática de 10 marchas y tracción 4WD con reductora. Se destaca por los frenos a disco en las cuatro ruedas y el sistema de gestión de terrenos.

Ford Ranger Ford Ranger, una chata versátil para todo tipo de uso. Ford Argentina

Ranger Black 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 (MT6): edición especial con foco en la estética, motor 2.0 de 170 CV, tracción 4x4 y detalles exteriores en negro, llantas de 18", barra San Antonio y estribos.

Ranger XLT 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 Automática: utiliza el motor 2.0 Bi-Turbo de 210 CV y 500 Nm, siempre con caja automática de 10 marchas. Suma un salto claro en confort y tecnología, con tapizados de cuero ecológico y mayor dotación de equipamiento.

Ranger XLT 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: nueva incorporación a la gama, combina el V6 de 250 CV con un nivel de equipamiento equilibrado, tapizados de cuero ecológico, butaca del conductor eléctrica, tablero digital de 8", pantalla multimedia de 10" y asistencias Ford Co-Pilot 360.

Ranger Limited (LTD) 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 Automática: versión con perfil más premium, motor 2.0 Bi-Turbo, mayor nivel tecnológico y paquete ampliado de asistencias a la conducción.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6. Ford

Ranger Limited+ (LTD+) 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: es el techo de la gama, con motor V6, pantallas de mayor tamaño, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y el paquete ADAS más completo de la línea.

Cuánto sale una Ford Ranger en febrero 2026

Tras el último ajuste del 1% aplicado por la marca, estos son los precios de lista vigentes de la Ford Ranger en febrero de 2026 en Argentina: