La marca china más vendida ahora trae su gama de lujo: cómo son los autos y cuánto cuestan

BAIC suma una familia premium completa: hatchback, sedán, SUV y minivan. Se lanzan en mayo pero ya están los precios

En el boom de los autos eléctricos, Arcfox empieza a sonar cada vez más fuerte en Argentina: es la gama premium dentro de la estructura de BAIC (la marca china que cerró 2025 como la más vendida del país), que ahora busca dar un salto hacia productos más tecnológicos y sofisticados .

La estrategia es desembarcar con una familia premium completa para atacar distintos usos: en el mismo portfolio conviven un modelo urbano (hatchback) , una minivan familiar , un SUV y un sedán con perfil más ejecutivo. Si bien oficialmente la marca se lanzará en mayo, ya está el detalle y los valores de sus modelos.

La importación y representación local corre por cuenta del Grupo Blecastro, que ya maneja varias marcas en el país ( Alfa Romeo , BAIC , Ferrari e Isuzu) , con una apuesta clara por ampliar el “menú” de opciones eléctricas. El plan es posicionar a Arcfox como el escalón de lujo dentro de la oferta de BAIC.

Arcfox y BAIC: así es la gama de lujo que llega con cuatro eléctricos y precios en dólares

La oferta inicial se apoya en cuatro modelos que cubren opciones bien diferentes, pero con una idea común: sumar equipamiento moderno y un paquete de asistencias a la conducción que hoy el público ya espera en un producto premium.

Arcfox T1: el acceso a la marca, pensado para uso urbano

El Arcfox T1 aparece como la puerta de entrada: un vehículo de tamaño compacto (hatch), orientado a la ciudad. Se lo ubica como un modelo del segmento B y se destaca su perfil “para todos los días”, con una propuesta eléctrica más accesible dentro de la gama.

Arcfox T1 Arcfox T1. BAIC

En cuanto a mecánica, se informan 127 CV de potencia y una batería de 42 kWh, mientras que la autonomía declarada para el modelo figura en torno a los 310 kilómetros.

Arcfox Kaola S: la minivan eléctrica para familias

El Arcfox Kaola S es el modelo más distinto del grupo: una minivan con formato familiar y una solución práctica que llama la atención por su puerta lateral corrediza. La idea es sumar comodidad para subir y bajar, especialmente pensando en el uso cotidiano con chicos o viajes.

Arcfox Kaola Arcfox Kaola S. BAIC

En la ficha difundida se menciona una batería cercana a 59 kWh y una autonomía declarada de 500 kilómetros (ciclo CLTC). También se remarcan recursos como doble pantalla y un paquete de ADAS para reforzar la seguridad activa.

Arcfox Kaola Arcfox Kaola S. BAIC

Arcfox T5: una SUV con aspiración premium

El Arcfox T5 apunta al corazón del mercado: el de los SUV, pero con un enfoque bien de alta gama. Por tamaño y posicionamiento se lo presenta como un modelo para competir en el universo de los crossover medianos, con una propuesta que mezcla diseño, tecnología y performance.

Arcfox Alpha T5 Arcfox Alpha T5. BAIC

Se informan 248 CV y 360 Nm, con batería de alrededor de 79 kWh. En autonomía declarada, el número comunicado llega hasta 660 kilómetros (CLTC), y se menciona la posibilidad de carga rápida (30% a 80%) en tiempos muy cortos en condiciones ideales. A nivel tecnología, aparece uno de los diferenciales del modelo: un head-up display con realidad aumentada y un paquete de sensores.

Arcfox T5 Arcfox T5. BAIC

Arcfox S5: sedán eléctrico con perfil ejecutivo

El Arcfox S5 completa el abanico con silueta de sedán (con estilo sportback), pensado para quien busca un producto más bajo y “rutero”, pero igual de cargado de tecnología. Es, en la práctica, el modelo que apunta a un uso más ejecutivo: buen espacio, aplomo y un look más elegante.

Arcfox Alpha S5 Arcfox Alpha S5. BAIC

Para este auto se informan 248 CV y 360 Nm, con batería de alrededor de 65 kWh y autonomía declarada de 560 kilómetros (CLTC). En equipamiento, se destacan detalles típicos del segmento premium como pantalla central grande, conectividad y un sistema de audio de alto nivel.

Más allá de las diferencias por tipo de carrocería, el mensaje de la gama contundente: todos incorporan un paquete de seguridad activa con funciones como frenado autónomo, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, además de climatizador automático y pantallas de gran tamaño (en el orden de 15” a 16”, según el modelo).

Arcfox S5 Arcfox Alpha S5. BAIC

En precios de lista informados para Argentina (en dólares), la gama arranca así:

Arcfox T1: USD 29.500

Arcfox Kaola S: USD 33.800

Arcfox T5: USD 39.600

Arcfox S5: USD 39.800

Con estos números, la apuesta de Arcfox es meterse en el mercado con una gama amplia y bien equipada, y aprovechar el momento en el que el público empieza a mirar con más seriedad a los eléctricos.