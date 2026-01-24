¿Qué SUV híbrido me compro? Toyota Corolla Cross vs. Chery Tiggo 7 Pro

Con dos propuestas distintas, ambos referentes medianos compiten en el universo de la electrificación. Qué trae cada uno.

Si la idea es dar el salto a un SUV híbrido , dos nombres aparecen rápido en el radar: Toyota Corolla Cross y Chery Tiggo 7 Pro Hybrid . A simple vista juegan en un mismo terreno (segmento C, propuesta familiar), pero debajo del capó toman caminos distintos: uno apuesta por un híbrido “de toda la vida” y el otro por una electrificación más liviana, pensada para bajar consumos sin cambiar hábitos.

En Argentina, el Toyota Corolla Cross se ganó un lugar por una receta conocida: confiabilidad, buen valor de reventa y una mecánica que prioriza la eficiencia. La variante híbrida, además, suma el atractivo de moverse en silencio a bajas velocidades y de ahorrar combustible en el uso cotidiano.

Del otro lado, el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid llega con una estrategia agresiva: mucho equipamiento de confort y tecnología, y una propuesta mild-hybrid que promete mejorar la eficiencia sobre todo en ciudad. La pregunta entonces no es sólo “cuál gasta menos”, sino cuál encaja mejor según el tipo de uso y las prioridades.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Toyota Corolla Cross vs. Chery Tiggo 7 Pro Hybrid: en qué se diferencian de verdad

Híbrido pleno vs. mild-hybrid: dos filosofías distintas

El Toyota Corolla Cross usa un sistema híbrido autorrecargable con motor naftero 1.8 más uno eléctrico, asociado a una transmisión e-CVT, con 122 CV de potencia combinada declarada. La clave es que el sistema puede asistir fuerte en ciudad, recupera energía al frenar y puede desplazarse en modo eléctrico en ciertas situaciones sin necesidad de enchufes.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

En el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid, la receta es otra: se trata de un Mild Hybrid (48V), donde el motor eléctrico/generador asiste en arranques y demandas puntuales, pero el empuje principal lo da el naftero: la marca declara 147 CV para el 1.5 turbo.

Consumos: dónde conviene cada una

El Toyota Corolla Cross híbrido ronda un consumo mixto de 6,4 l/100 km, con 5,7 l/100 km a 100 km/h y 9,7 l/100 km a 130 km/h, con un tanque con capacidad de 43 litros. Esto lo muestra muy competitivo en uso combinado, especialmente cuando se alterna ciudad con ruta.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Para el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid la ficha de eficiencia energética difundida por la marca reporta 8,2 l/100 km en ciclo mixto, 10,0 l/100 km urbano y 7,2 l/100 km extraurbano. Es decir: la electrificación ayuda, pero no juega en la misma liga de ahorro que un híbrido pleno cuando el tránsito es pesado y el uso es intenso en ciudad.

Tamaño, baúl y practicidad familiar

En dimensiones, el Toyota Corolla Cross declara 4.460 mm de largo, 1.825 mm de ancho, 1.620 mm de alto, 2.640 mm de distancia entre ejes y 440 litros de baúl. Es un formato muy racional: no es enorme, pero está bien resuelto para la familia, con un radio de giro declarado de 5,5 metros.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

El Chery Tiggo 7 Pro Hybrid se ubica un poco por encima, con 4.500 mm de largo, 1.842 mm de ancho, 1.705 mm de alto, 2.670 mm entre ejes y 450 litros de baúl. En papeles, ofrece un plus en altura y un leve extra de espacio útil, con suspensión independiente (McPherson adelante y multibrazos atrás), un punto que suele aportar confort de marcha.

Equipamiento y seguridad:

El Chery Tiggo 7 Pro Hybrid apunta fuerte al equipamiento: doble pantalla de 12,3”, cámara 360°, audio Sony, techo panorámico y climatización tri-zona aparecen como argumentos centrales, junto a 6 airbags y controles electrónicos de estabilidad y tracción.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Por su parte, el Toyota Corolla Cross sostiene una propuesta más tradicional, con énfasis en asistencias y respaldo de marca. Toyota remarca la presencia de Toyota Safety Sense como paquete de seguridad activa (según versión/mercado), y ofrece el beneficio de hasta 10 años o 200.000 km de garantía bajo condiciones del programa.

Versiones y precios:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $50.930.000

Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $54.879.000

Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $60.557.000

Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $56.385.000

Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $62.607.000

Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $62.863.000





Chery Tiggo 7 Pro Hybrid: US$31.900

Entonces… ¿cuál conviene?

Si la prioridad es bajar consumos de verdad y tener una experiencia híbrida más marcada (sobre todo en ciudad), el Toyota juega con ventaja por su arquitectura híbrida autorrecargable y cifras de consumo medidas muy competitivas.

Si en cambio pesa más el equipamiento, el look “premium” y el confort tecnológico, el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid seduce con una dotación muy completa. En este caso, conviene asumir que el “híbrido” acá es mild-hybrid: ayuda, pero no transforma el gasto como un HEV.

En resumen: uso urbano intensivo más foco en ahorro inclinan la balanza en favor al Toyota Corolla Cross; búsqueda de confort, pantallas y equipamiento completo por un precio competitivo justificar mirar con cariño al Chery Tiggo 7 Pro Hybrid.