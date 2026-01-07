Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Fue el SUV más patentado de 2025 y una pieza clave para sostener el liderazgo de Toyota en el segmento. El ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

El cierre de 2025 dejó una certeza en el mercado automotor: Toyota Corolla Cross volvió a ser el SUV más patentado de Argentina, consolidando su liderazgo estructural en el segmento. ¿Cuál es el ajuste que la terminal realizó en su precio en enero 2026?

En un año marcado por la recuperación de las ventas y una mayor competencia por el ingreso de vehículos importados desde China , el Corolla Cross logró sostener volumen, regularidad y presencia en los centros urbanos y en el interior del país.

Fabricado en la planta de Sorocaba , en San Pablo, se transformó desde su lanzamiento en 2021 en una referencia del segmento C-SUV . Su fórmula combina versiones nafteras e híbridas , un equipamiento de seguridad completo desde las variantes de entrada y una propuesta de confort que lo posiciona tanto para el uso urbano como rutero.

Toyota Corolla Cross: así fueron sus patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Toyota Corolla Cross cerró 2025 como el SUV más patentado del país superando a todos sus rivales directos del segmento y manteniendo una ventaja clara sobre Chevrolet Tracker, Volkswagen Taos y Peugeot 2008.

Toyota Corolla Cross El interior del Toyota Corolla Cross. Toyota

En noviembre y diciembre, en línea con la desaceleración general del mercado, los patentamientos mensuales fueron más moderados, pero sin afectar su liderazgo anual, que se sostuvo gracias a la regularidad de ventas a lo largo de todo el año. Si se toma exclusivamente el ranking de SUV más vendidos de 2025, el podio quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523 Peugeot 2008 – 14.071 Ford Territory – 13.241

En el mercado general, durante 2025 se patentaron 612.178 autos 0 km, lo que representó un crecimiento cercano al 48% interanual, con los SUV como uno de los segmentos de mayor peso en el volumen total.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones, que combinan motorizaciones nafteras, opciones híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Toyota Corolla Cross Toyota Corola Cross, un emblema del segmento C-SUV en Argentina Toyota

Las versiones nafteras utilizan un motor 2.0 litros de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta y caja automática CVT de diez marchas simuladas, priorizando suavidad de marcha y equilibrio entre consumo y prestaciones. Las variantes híbridas combinan un motor 1.8 naftero con un motor eléctrico, que entregan 122 CV combinados, con foco en eficiencia, menor consumo urbano y funcionamiento silencioso.

En seguridad, toda la gama incorpora Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, además de múltiples airbags, control de estabilidad y control de tracción. En el interior, todas las versiones ofrecen pantalla multimedia de 10 pulgadas, mientras que las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero y techo panorámico.

Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT

Versión de entrada a gama

Llantas de aleación de 17’’

Pantalla táctil de 10’’ con conectividad

Seis airbags, control de estabilidad y de tracción

Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera

Corolla Cross XEI 2.0 CVT

Suma climatizador automático

Espejos rebatibles eléctricamente

Mejor calidad de tapizados y terminaciones

Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)

Corolla Cross SEG 2.0 CVT

Llantas de 18’’

Tapizados de cuero

Sistema de visión 360°

Más recursos de confort y asistencias de conducción

Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT

Primera versión híbrida de la gama

Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)

Llantas de 17’’ y climatizador automático

Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo

Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT

Tope de gama híbrido

Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico

Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros

Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT

Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing

Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias

Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme

Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en enero 2026

Luego de un ajuste del 2,52% aplicado por la terminal en los valores de toda la gama, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en enero 2026: