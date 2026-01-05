En diciembre bajó la venta de autos 0km en Neuquén

La caída fue de 38,8% en comparación con el mes de noviembre. Los números a nivel nacional y cuál fue el auto más vendido.

Se registró una caida del 19% en la venta de autos 0km con respecto a diciembre del 2024.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una caída en diciembre, al comparar con igual mes del año pasado, según lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron 725 vehículos , lo que implicó una caída del 38,8% respecto a noviembre (1.184 unidades) y del 19,3% menos con relación a diciembre de 2024 (893).

En cuanto al comparativo del acumulado del año, es decir, enero-noviembre de 2025 contra igual período del 2024, en Neuquén se vendieron 18.037 vehículos cero kilómetro contra 13.747, lo que deja una suba del 31,2 por ciento.

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: “estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional", detalló.

"Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018. La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones", agregó.

"Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso”, completó Beato.

Qué auto 0km fue el más vendido

El cambio del primer puesto absoluto en el ranking de los autos 0 km más vendidos del año se produjo en las últimas dos semanas de diciembre de 2025, según informó Infobae.

Hasta el 15 de diciembre, el Toyota Yaris era el auto que lideraba la estadística, aunque con una limitación de stock de unidades que tenía casi sentenciado el volumen de ventas máximo al que podía aspirar, lo que difícilmente le permitiría mantenerse en esa posición de privilegio.

En efecto, en el lapso de solo 4 días, entre el 16 y el 19 de diciembre, el Yaris no pudo evitar ser desplazado al segundo lugar por un vehículo de la misma marca, la pick-up Toyota Hilux, que en un sprint final arrollador de noviembre y diciembre vendió 3.636 unidades, un 70% más que su próximo seguidor, el Peugeot 208, lo que indefectiblemente terminó con la camioneta mediana argentina en el primer puesto del año.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

Optimismo para el año que recién se inicia

Las proyecciones para el mercado de autos 0 km en Argentina en este 2026 son optimistas, apuntando a vender entre 650.000 y 700.000 unidades, superando las cifras de 2025, impulsadas por una mejora macroeconómica, mayor disponibilidad de crédito y competencia, que también tenderá a bajar los precios con descuentos y la llegada de modelos importados sin aranceles, especialmente eléctricos. Se espera un crecimiento del 7% al 10% respecto a 2025, aunque dependerá de la estabilidad del dólar y las tasas de interés.

Los factores que impulsan estas expectativas son principalmente la estabilidad macroeconómica, mejora en el acceso al crédito, recomposición de stocks y mayor competencia, según los consultores económicos.