Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es el SUV más nuevo de la marca alemana en Argentina y acaba de cumplir un semestre en el mercado. El ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

El Volkswagen Tera continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado automotor argentino. El SUV más nuevo de la marca alemana cerró su primer semestre completo en ventas con números sólidos y se mantiene dentro del segmento como uno de los modelos más patentados del país. ¿ Cuál es su precio actualizado en febrero 2026?

El Tera llegó para ocupar un lugar estratégico dentro de la gama de Volkswagen , posicionándose entre Nivus y T-Cross . Con un diseño moderno, buen nivel de equipamiento desde la versión de entrada a gama y una estructura basada en la plataforma MQB-A0 , el modelo logró rápidamente volumen comercial y presencia sostenida en los rankings mensuales.

A diferencia de otros lanzamientos recientes, e l Tera no tuvo un pico aislado: mantuvo registros estables desde su debut , incluso en un contexto de desaceleración del mercado general y de una fuerte entrada de vehículos chinos . Eso lo convirtió en uno de los SUV chicos que mejor arrancaron 2026.

Volkswagen Tera: así fueron sus patentamientos en enero 2026

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Tera fue uno de los SUV más patentados de enero 2026, ubicándose dentro del Top 10 del segmento y confirmando su buen arranque de año.

Ranking de SUV más patentados – enero 2026 (ACARA)

Toyota Corolla Cross: 3.412 unidades Chevrolet Tracker: 3.105 Volkswagen Taos: 2.987 Peugeot 2008: 2.941 Ford Territory: 2.864 Volkswagen T-Cross: 2.318 Nissan Kicks: 2.104 Jeep Compass: 1.986 Renault Duster: 1.742 Volkswagen Tera: 1.327

Volkswagen Tera header Volkswagen Tera, un producto que se posiciona bien en el segmento B-SUV. VW Argentina

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera llega importado de Brasil y está desarrollado sobre la plataforma MQB-A0, la misma que utilizan Polo, Nivus y T-Cross. Esto le aporta una estructura moderna, buen comportamiento dinámico y una puesta a punto claramente orientada al uso urbano y familiar.

Un punto fuerte frente a varios rivales es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas y un paquete de seguridad completo desde la versión base, con seis airbags, control de estabilidad y anclajes ISOFIX.

TERA 1 Volkswagen Tera, cuál es su valor actualizado en febrero 2026. VW Argentina

Las versiones disponibles de Volkswagen Tera en Argentina son las siguientes:

Tera Trend MSI MT MY26

Motor 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, con caja manual de 5 marchas. Es la versión de entrada, orientada a un uso urbano eficiente. Incluye tablero digital de 8”, pantalla VW Play de 10”, control de velocidad crucero y sensores traseros.

Tera Comfort 170 TSI AT MY26

Incorpora el motor 1.0 turbo de 101 CV y 170 Nm, asociado a caja automática de 6 marchas. Suma mayor confort interior, salidas de aire traseras, volante multifunción y puertos USB-C. El AEB es opcional en esta versión.

Tera High 170 TSI AT MY26

Mantiene la mecánica turbo pero agrega cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25”, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. En este nivel, el frenado autónomo de emergencia ya viene de serie.

Tera Outfit 170 TSI AT MY26

Es la versión tope de gama. Refuerza la seguridad activa con mantenimiento de carril, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia. Es la configuración más completa en tecnología y asistencias.

Cuánto sale un Volkswagen Tera en febrero 2026

Con la última actualización de precios aplicada por la marca del 1%, los valores oficiales del Volkswagen Tera 0 km en febrero 2026 son los siguientes: