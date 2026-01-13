Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026
Fue el SUV revelación de 2025: mostró un gran flujo de patentamientos y sigue escalando en el segmento. El ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.
A pesar de haberse lanzado en agosto de 2025, el Volkswagen Tera terminó el año como uno de los SUV más patentados de Argentina, consolidándose como uno de los vehículos revelación del año. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?
Se trata del vehículo más nuevo de la marca alemana en el país, que complementa la oferta del Nivus en el segmento y se coloca apenas por debajo de T-Cross y algo más lejos que Taos. Desde su presentación oficial, el modelo mostró una rápida aceptación gracias a una combinación de diseño moderno, buen nivel de equipamiento de serie, una mecánica eficiente y una estrategia comercial que le permitió ganar volumen en muy poco tiempo.
Volkswagen Tera: cómo terminó 2025 en los patentamientos
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Tera finalizó su primer año calendario rozando el Top 10 de los SUV más patentados del país, a pesar de haber estado disponible en el mercado solo desde agosto.
Los SUV más patentados de Argentina en 2025:
- Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades
- Chevrolet Tracker – 17.647
- Volkswagen Taos – 16.523
- Peugeot 2008 – 15.347
- Ford Territory – 14.063
- Volkswagen Nivus – 10.854
- Jeep Compass – 10.686
- Volkswagen T-Cross – 9.832
- Jeep Renegade – 9.752
- Nissan Kicks – 5.519
- Volkswagen Tera: 4.776
Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones
El Volkswagen Tera llega a la Argentina importado de Brasil con una propuesta bien definida: ser el SUV más accesible de la marca sin resignar seguridad, conectividad ni solidez estructural. Está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00 / MQB-A0, una base moderna que comparten modelos como Polo y Nivus, y que le aporta un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en ruta.
Un diferencial importante dentro del segmento es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas, además de seis airbags, control electrónico de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED desde la versión de entrada. Las Versiones disponibles en Argentina son las siguientes:
Tera Trend MSI MT MY26
Es la versión de acceso y la única que utiliza el motor 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Apunta a un uso urbano eficiente y a quienes priorizan mecánicas simples y costos de mantenimiento contenidos. Incluye tablero digital de 8”, pantalla VW Play de 10” con conectividad inalámbrica, sensores traseros y control de velocidad crucero.
Tera Comfort 170 TSI AT MY26
Da el salto al motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con caja automática de seis marchas. Mejora la respuesta y la suavidad de marcha, y suma salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción revestido y puertos USB-C traseros. En esta versión, el frenado autónomo de emergencia (AEB) se ofrece de manera opcional.
Tera High 170 TSI AT MY26
Eleva el nivel tecnológico y de asistencias. Mantiene la mecánica turbo, pero agrega cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25”, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. En este nivel, el AEB ya viene de serie, junto con control de crucero adaptativo.
Tera Outfit 170 TSI AT MY26
Es la variante tope de gama. Refuerza la seguridad activa con mantenimiento de carril, detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia. Es la versión que mejor sintetiza la propuesta del Tera dentro del segmento B-SUV, con foco en tecnología, confort y asistencias a la conducción.
Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 km en enero 2026
Luego del ajuste del 2% aplicado por la marca a comienzos de año, estos son los precios oficiales del Volkswagen Tera en enero de 2026:
- Volkswagen Tera Trend MSI MT MY26: $36.391.350
- Volkswagen Tera Comfort 170 TSI AT MY26: $41.150.250
- Volkswagen Tera High 170 TSI AT MY26: $45.157.800
- Volkswagen Tera Outfit 170 TSI AT MY26: $46.284.900
