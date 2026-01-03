Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Fue uno de los SUV que más creció en ventas durante 2025 y se consolidó como uno de los modelos más fuertes del segmento. Cuánto aumentó este mes.

Ford Territory fue la gran sorpresa del mercado automotor argentino en 2025: tuvo un crecimiento interanual del 137.8% con respecto a 2024 y logró ubicarse como uno de los modelos más patentados de su segmento, impulsado por una gama renovada, mayor disponibilidad en los concesionarios y la incorporación de una variante híbrida con la que logró ampliar su público de usuarios ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Este SUV mediano , que llega a la Argentina importado de China, logró consolidarse por su combinación de diseño moderno , buen nivel de confort, equipamiento tecnológico competitivo y una propuesta mecánica pensada para el uso cotidiano. En un segmento cada vez más disputado, el Territory logró ganar terreno frente a rivales históricos como Toyota Corolla Cross y Chevrolet Tracker, por citar apenas unos ejemplos.

Según los datos finales de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Territory fue uno de los SUV con mayor crecimiento en el acumulado 2025, con una suba interanual que superó ampliamente el promedio del mercado.

En el ranking de modelos livianos, el Territory cerró el año dentro del top 5 de SUV más patentados del país, pero lo más destacado fue su fuerte salto respecto de 2024.

SUV más patentados en Argentina – Acumulado 2025 (enero-diciembre)

Toyota Corolla Cross: 18.151 unidades Chevrolet Tracker: 17.647 Volkswagen Taos: 16.523 Peugeot 2008: 15.347 Ford Territory: 14.063

En comparación con 2024, cuando había registrado poco más de 5.900 unidades, la Ford Territory creció un 137,8% interanual, uno de los mayores incrementos del segmento SUV.

A nivel general, el mercado argentino cerró 2025 con 612.178 autos 0 km patentados, lo que representó un crecimiento del 47,8% respecto de 2024, según cifras oficiales de ACARA.

Ford Territory: ficha técnica y versiones en Argentina

Ford Territory se comercializa en Argentina importada desde China y ofrece una gama simple pero bien diferenciada, con foco en confort, tecnología y seguridad.

Territory SEL : es la versión de entrada de gama. Incorpora motor turbo naftero 1.8 litros, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina.

: es la versión de entrada de gama. Incorpora motor turbo naftero 1.8 litros, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina. Territory Titanium : es la variante más equipada entre las nafteras. Suma tapizados de cuero microperforado, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y un paquete más completo de asistencias a la conducción.

: es la variante más equipada entre las nafteras. Suma tapizados de cuero microperforado, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y un paquete más completo de asistencias a la conducción. Territory Trend Hybrid: es la novedad de la gama. Combina el sistema híbrido de 245 CV con transmisión DHT, tracción delantera y una puesta a punto orientada a la eficiencia. Mantiene el nivel de confort y tecnología de la gama alta, con foco en consumo contenido y uso urbano.

Cuánto sale un Ford Territory en enero 2026

Tras el último ajuste aplicado por la marca del 2.16%, estos son los precios de lista de la Ford Territory vigentes en enero de 2026: