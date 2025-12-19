El "anti Tera" japonés: cómo es el SUV que se renovó para pelearle al furor de Volkswagen

Honda quiere pelear fuerte en el nicho de los SUV más baratos. Trae un modelo bien equipado y tecnológico para competir contra el modelo del momento.

La llegada del Honda WR-V mueve el tablero de los SUV compactos y apunta directo a uno de los modelos del momento: el Volkswagen Tera . Con una propuesta bien japonesa, enfocada en la calidad, la seguridad y el equipamiento, este nuevo producto se convierte en la puerta de entrada al universo Honda para quienes buscan subirse a su primer sport utility sin irse a cifras imposibles.

La marca ya habilitó la preventa y fijó un precio sugerido de $39.990.000 , lo que ubica a la Honda WR-V como el SUV más accesible de su gama en Argentina, por debajo de la HR-V, ZR-V y CR-V. Aun así, por dimensiones, habitabilidad y nivel de tecnología, se mete de lleno en la pelea con modelos como Volkswagen Tera , Renault Kardian y el futuro Toyota Yaris Cross , el otro gran rival japonés que llegará en 2026.

Frente a esos competidores, el “anti Tera” de Honda se presenta como un SUV chico pero bien plantado , con diseño robusto, baúl enorme para el segmento y una dotación de seguridad que marca diferencia ante marcas generalistas. Las primeras unidades de la Honda WR-V que se comercialicen en el país serán de origen brasileño , fabricadas en la planta de Itirapina, una de las más modernas del grupo en la región.

El Honda WR-V es un SUV del Segmento B desarrollado sobre la plataforma del City: mide 4,31 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,65 metros. Es decir: tamaño compacto para moverse cómodo en la ciudad, pero con espacio suficiente para viajar cómodo.

Uno de los grandes diferenciales de este SUV japonés está en el espacio de carga. El baúl tiene 458 litros de capacidad, una cifra que lo coloca entre los más grandes del segmento y que le permite, incluso, superar a varios rivales, incluido el Volkswagen Tera.

En el diseño exterior, el Honda WR-V apuesta por un estilo cuadrado y musculoso, con una gran parrilla hexagonal, faros finos y alargados y detalles en plástico negro que refuerzan su imagen aventurera. La parte trasera se destaca por los faros en forma de L invertida, que se extienden sobre el portón, y por las protecciones en zonas bajas, pensadas para caminos en mal estado o incursiones fuera del asfalto.

Puertas adentro, el “anti Tera” mantiene la sobriedad clásica de la marca, pero suma tecnología para competir en un nicho donde los clientes valoran cada vez más la conectividad. El tablero combina instrumental analógico con una pantalla de 7 pulgadas y una pantalla multimedia flotante de 10,25”, compatible con smartphones. Además, ofrece cargador inalámbrico, climatizador automático con salidas traseras y tapizados en cuero.

Motor, seguridad y equipamiento: así es el "anti Tera" japonés

En mecánica, el Honda WR-V llega a la Argentina con un único motor naftero 1.5 i-VTEC de 121 CV y 145 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT con siete marchas con levas al volante.

Honda WR-V Honda WR-V. Honda

La gama se simplifica al máximo: en esta primera etapa, el WR-V se venderá solo en versión EXL, es decir, la tope de gama. Eso le ofrece atractivos argumentos en materia de equipamiento: faros full LED, botón de arranque, llantas de 17 pulgadas, espejos rebatibles eléctricamente, barras de techo, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento, entre otros ítems.

El Honda WR-V ofrece seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes y, como diferencial, el paquete de asistencias a la conducción Honda Sensing. Este combo incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de mantenimiento de carril y luces altas automáticas, tecnologías que suelen verse en segmentos superiores.

Con un valor de $39.990.000 en preventa, Honda aprovecha el WR-V para reforzar su presencia en un segmento donde hasta ahora tenía poco protagonismo. Con el WR-V como entrada de gama y el HR-V un escalón arriba, la marca arma una dupla fuerte para disputar un nicho que en 2026 también sumará a pesos pesados como el Toyota Yaris Cross, otro rival directo de este nuevo SUV japonés.