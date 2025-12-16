Un gigante chino se suma a la guerra SUV en Argentina con una nueva marca: qué modelos trae

El mercado local suma otro jugador a la guerra SUV que sigue tomando temperatura. A la ola de marcas asiáticas que desembarcaron en los últimos meses ahora se suma Forthing , una nueva firma china que llega con dos modelos y la mira puesta en clientes que hasta ahora miraban a referentes como Chevrolet y Peugeot. La apuesta combina precios de entrada agresivos, alto nivel de equipamiento y versiones con tecnología híbrida.

Forthing pertenece al poderoso grupo estatal Dongfeng Motor Corporation , uno de los conglomerados automotrices más grandes de China, con presencia en Europa y otros países de la región. Su llegada se da en un momento de alza en los patentamientos de 0km y de mayor apertura a las importaciones.

El desembarco se concretó con un evento en San Telmo, donde la marca presentó su gama inicial ante concesionarios y periodistas. El negocio en Argentina queda en manos de Oriente Motors , el mismo importador que ya comercializa los camiones y utilitarios Kama . El plan incluye una red de locales y servicios en Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y varias plazas del interior.

La estrategia inicial abarca tres SUV Forthing T5 y una minivan U-Tour con siete plazas que apunta directo a las familias numerosas y a los traslados de ejecutivos.

Los precios arrancan en los US$23.000 para la versión más accesible del T5 y trepan hasta los US$40.000 para el tope de gama. Con esos valores, la relación “tamaño-precio-equipamiento” se vuelve una amenaza directa para varios SUV compactos de Chevrolet y Peugeot que hoy se ubican en escalones similares o más altos.

Aunque el nombre Forthing aún no dice demasiado, detrás está Dongfeng Motor Group, socio histórico de varias automotrices globales y dueño de un enorme peso industrial en China. En su país de origen, la marca 100% estatal se caracteriza por su diseño moderno, tecnología y, cada vez más modelos electrificados.

Qué modelos Forthing llegan a la Argentina

La oferta local de Forthing arranca con el T5 MT (US$23.161), la puerta de entrada a la gama. Es un SUV compacto de unos 4,46 metros de largo, cinco plazas y un motor naftero 1.6 de 120 CV con caja manual de cinco marchas y tracción delantera. El equipamiento incluye tapizados en cuero sintético, volante multifunción, pantalla táctil de 10", cámara de retroceso y controles de estabilidad y tracción, aunque en seguridad se queda con solo dos airbags frontales, un punto que lo diferencia de varios rivales que ya ofrecen seis bolsas o más.

Un escalón más arriba se ubica el Forthing T5 HEV (US$39.890), la apuesta híbrida. Mantiene el formato de SUV compacto, pero suma un sistema que combina un motor naftero 1.5 turbo con otro eléctrico para entregar 252 CV combinados y más de 300 Nm de torque. Está pensado para circular buena parte del tiempo en modo eléctrico en ciudad, con recuperación de energía al frenar y un paquete de seguridad mucho más completo: ocho airbags, control de estabilidad, asistencias ADAS (frenado autónomo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego, entre otras) y una cámara de 540°. En confort, ofrece techo panorámico, tapizados de cuero, asientos eléctricos con ventilación y masaje y una central multimedia de 10,25".

Para quienes buscan algo más deportivo, la marca propone el Forthing T5 EVO (US$38.870), que comparte medidas y base mecánica con el HEV pero sin el sistema híbrido. Usa un motor 1.5 turbo de origen Mitsubishi con 197 CV y 285 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague (DCT) de siete marchas. Se distingue por un diseño más agresivo, llantas de 19", doble pantalla de 10,25" para instrumental y multimedia, techo panorámico y una larga lista de asistentes de conducción. Por tamaño y potencia, se mete de lleno en el terreno de SUVs como Chevrolet Equinox o Peugeot 3008.

El cuarto modelo es el Forthing U-Tour (US$42.435), una minivan de siete plazas. Mide 4,85 metros de largo, ofrece configuración 2+2+3 y apuesta a combinar espacio familiar con confort casi ejecutivo en la segunda fila, donde monta dos butacas individuales tipo butaca de avión. Debajo del capó repite el motor 1.5 turbo de 197 CV, con caja DCT de siete marchas y tracción delantera. La seguridad: 10 airbags, controles electrónicos completos y un paquete ADAS con control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, monitoreo de punto ciego y cámara 360°.

El desafío de Forthing es ganarse la confianza de un público que todavía mira con lupa a las marcas chinas. La receta es clara: SUV bien equipados y con versiones híbridas a valores que ponen incómodos a modelos consolidados de Chevrolet y Peugeot.