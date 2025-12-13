Cuánto sale un Fiat Pulse 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los B-SUV más destacados de la Argentina. Muestra buenas cifras de patentamientos en su segmento y en el mercado general de los autos 0km.

En un mes marcado por una caída general en los patentamientos y por aumentos moderados en la mayoría de los modelos, el Fiat Pulse logró sostener su presencia como uno de los SUV compactos más accesibles y buscados del país. En un mercado cada vez más ajustado en precios, el modelo de Stellantis se mantiene como una alternativa firme para quienes buscan un vehículo urbano, moderno y con buen nivel de equipamiento. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

Importado desde Brasil, el Pulse se consolidó rápidamente dentro del segmento B (chico) gracias a su tamaño práctico, su buena propuesta tecnológica y una gama mecánica que ofrece opciones tanto para el uso urbano como para quienes buscan mejores prestaciones. Desde su lanzamiento, encontró un buen equilibrio entre diseño, eficiencia y precio, lo que lo posicionó como una de las apuestas más fuertes de Fiat en la región.

En su último rediseño , ocurrido en septiembre de este año, las versiones más completas de la gama, Audace e Impetus , sumaron techo panorámico fijo con cortina , mientras que la la versión Abarth -deportiva- se destaca por estrenar nuevos asientos, con ajuste eléctrico para el conductor, además de nuevos revestimientos para los paneles de puertas.

Así es el interior de las versiones de entrada a gama con caja manual del Fiat Pulse que se vende en Argentina.

Fiat Pulse: así son sus patentamientos

El desempeño del Fiat Pulse se mantuvo sólido dentro del segmento B-SUV durante 2025 y en el mercado general de los autos 0km en Argentina. Si bien no es uno de los líderes del segmento, sostiene un volumen estable y figura en el top 10 de los utilitarios deportivos más elegidos del país.

Fiat Pulse 1 Una visión lateral del Fiat Pulse. Stellantis

A nivel acumulado anual (enero–noviembre 2025), así quedó el ranking de los SUV y crossover más patentados de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA):

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241 Renault Kardian – 11.425 Jeep Compass – 9.753 Volkswagen T-Cross – 9.442 Jeep Renegade – 9.016 Fiat Pulse – 5.911

Fiat Pulse: ficha técnica ampliada, motores y versiones

El Fiat Pulse combina eficiencia, tecnología y un diseño moderno para posicionarse como uno de los SUV compactos más competitivos en relación precio-producto. Ofrece dos motorizaciones bien diferenciadas: el motor 1.3 Firefly de 99 CV, ideal para uso urbano, y el motor 1.0 turbo T200 de 125 CV, con mejor respuesta en ruta y aceleraciones más contundentes. Ambas mecánicas están asociadas a transmisiones CVT (salvo la versión 1.3 MT), con consumos contenidos y comportamiento equilibrado.

Fiat Pulse Impetus motor Las versiones más alta de la gama de Fiat Pulse incorporan un motor turbonafteo de 1.0L. Stellantis

En materia de seguridad, el modelo incluye control de estabilidad (ESP), control de tracción, cuatro airbags y anclajes ISOFIX en toda la gama. Las versiones más completas agregan asistencias avanzadas a la conducción como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y luces automáticas. En confort y tecnología, destaca por su pantalla Uconnect de 10,1”, conectividad inalámbrica, cargador inductivo y cámara de retroceso.

Versiones disponibles en Argentina

Drive 1.3 MT / Drive 1.3 CVT : motor 1.3 Firefly de 99 CV. Pantalla Uconnect 10,1”, cámara de retroceso, sensores traseros, control de estabilidad y cuatro airbags.

: motor 1.3 Firefly de 99 CV. Pantalla Uconnect 10,1”, cámara de retroceso, sensores traseros, control de estabilidad y cuatro airbags. Audace 1.0 Turbo CVT : motor 1.0 T200 de 125 CV. Caja CVT, tablero digital, equipamiento ampliado, terminaciones mejoradas y ADAS según versión.

: motor 1.0 T200 de 125 CV. Caja CVT, tablero digital, equipamiento ampliado, terminaciones mejoradas y ADAS según versión. Impetus 1.0 Turbo CVT (tope de gama): motor 1.0 T200 de 125 CV. ADAS completos, cargador inalámbrico, llantas de 17”, tapizados mejorados y la dotación de confort más amplia de la gama.

Cuánto sale un Fiat Pulse 0 km en diciembre 2025

Los precios oficiales de lista del Fiat Pulse publicados por Stellantis para diciembre de 2025, son los que se detallan a continuación: