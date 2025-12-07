Fiat Pulse vs. Volkswagen Tera: ¿Qué SUV me compro?

El universo de los SUV chicos está que arde y, dentro de esa categoría, la pelea entre el Fiat Pulse y el nuevo Volkswagen Tera ya es una de las más interesantes para quien busca un 0km versátil, tecnológico y relativamente accesible. Ambos llegan desde Brasil, compiten en la franja de los B-SUV y apuntan al mismo tipo de usuario.

El Fiat Pulse se ganó rápido un lugar en la región y con la actualización de la línea 2026, suma retoques de diseño, más tecnología y hasta techo solar panorámico en ciertas versiones, reforzando su idea de SUV moderno, versátil y accesible .

Del otro lado aparece el Volkswagen Tera , el lanzamiento más fuerte de la marca alemana en el último año. VW lo presenta como un nuevo ícono y, de hecho, busca ocupar el espacio simbólico que dejó el histórico Gol, pero en formato crossover y con una apuesta fuerte por la seguridad y la conectividad. Se posiciona entre Polo y Nivus , con un look bien actual.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen

Tanto Fiat Pulse como Volkswagen Tera comparten receta: carrocería elevada con buena distancia al piso para pelearse menos con lomos de burro y pozos, motores pensados para el uso urbano, y niveles de equipamiento que los ponen en la parte alta del segmento. Pero más allá de las similitudes, cada uno propone su propio camino en diseño, estilo y precios.

Fiat Pulse vs. Volkswagen Tera: equipamiento, seguridad y espacio

En diseño, el Fiat Pulse apuesta por un estilo juvenil y cierto aire deportivo, especialmente en las versiones más equipadas. La actualización 2026 refuerza esa imagen con cambios en el frente, en el interior y la opción de techo solar panorámico, que lo acerca a propuestas de segmentos superiores.

El Volkswagen Tera luce muy compacto, con una silueta inclinada hacia lo deportivo y una trompa que sigue el ADN actual de la marca, con parrilla grande y ópticas full LED. En la variante Outfit se suma una ambientación específica con llantas de 17”, detalles oscurecidos y barras de techo, todo enfocado en reforzar la imagen de SUV urbano con estilo.

Fiat Pulse Fiat Pulse. Stellantis

En el interior, el Fiat Pulse ofrece un ambiente moderno, con pantalla central de 10,1”, conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay, y una posición de manejo alta que busca el confort en ciudad. Hay espacio cómodo para cuatro adultos y un baúl de 370 litros, una cifra competitiva para el segmento. La calidad de materiales es correcta.

El Volkswagen Tera responde con un tablero 100% digital, una pantalla flotante de 10” para el sistema multimedia y detalles de terminación que apuntan a una percepción algo más refinada, con apliques tipo “piano black” y simulación de cuero en las versiones tope de gama. El baúl ofrece 350 litros y las plazas traseras son correctas para dos adultos, aunque algo justas para un tercer pasajero.

TERA 1

Donde el Volkswagen Tera saca ventaja clara es en seguridad: toda la gama ofrece seis airbags, control de estabilidad y de tracción; y frenos a discos en las cuatro ruedas. Las versiones más equipadas agregan un paquete ADAS muy completo, con control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y monitoreo de punto ciego, entre otros ítems, con calificación máxima en Latin NCAP. El Fiat Pulse también suma controles electrónicos y hasta ayudas avanzadas en las variantes superiores, pero la dotación de airbags es menor y los ADAS no están presentes en toda la gama.

Fiat Pulse: motor, consumo y comportamiento

En la gama del Fiat Pulse conviven distintas mecánicas, pero la base es el conocido motor 1.3 Firefly de 99 CV, que se puede combinar con caja manual de cinco marchas o automática CVT. Es un conjunto pensado para quien prioriza la conducción tranquila, el bajo consumo diario, con un desempeño correcto en ciudad y respuestas más bien conservadoras en ruta.

Fiat Pulse Fiat Pulse. Stellantis

El despeje de 190 mm y los buenos ángulos de ataque y salida ayudan al Fiat Pulse a convivir sin drama con lomos, cunetas y caminos deteriorados, algo muy valorado en los pavimentos patagónicos. A eso se suma una suspensión que apunta al confort y una dirección ligera, ideal para el tránsito urbano.

En las versiones más equipadas, el modelo incorpora un motor turbo 1.0 de 120 CV. Y en la variante Abarth sorprende con un impulsor Turbo 270 (de 175 CV), que lo convierte en una gran opción para clientes que valoran la deportividad. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Así, el Fiat Pulse logra cubrir desde el usuario que busca un SUV chico de entrada de gama hasta quien quiere algo más picante sin salir del segmento.

Fiat Pulse Fiat Pulse. Stellantis

Versiones y precios:

Pulse Drive 1.3 MT5: $36.302.000

Pulse Drive 1.3 CVT: $37.593.000

Pulse Audace 1.0T CVT: $40.623.000

Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.024.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.073.000

Volkswagen Tera: prestaciones, tecnología y precios

El Volkswagen Tera también ofrece dos propuestas de motor bien diferenciadas. La versión de entrada de gama recurre al 1.6 MSi atmosférico de 110 CV con caja manual de cinco marchas, mientras que el resto de la gama utiliza el 1.0 turbo 170 TSi, un tres cilindros de 101 CV asociado a una automática Tiptronic de seis velocidades. Este último conjunto se destaca por su muy buena respuesta en baja, ideal para ciudad, y por consumos contenidos.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

Con un despeje cercano a los 185 mm, suspensiones más firmes y frenos a discos en las cuatro ruedas, el Volkswagen Tera ofrece un comportamiento sólido, con buen confort de marcha en ciudad y aplomo en ruta. La dirección eléctrica y la puesta a punto del chasis completan un perfil que privilegia la seguridad y la sensación de control.

En equipamiento, el Tera full suma cargador inalámbrico refrigerado, climatizador digital, múltiples puertos USB-C, llave presencial, luces ambientales y un sistema multimedia VW Play muy completo. Es una propuesta claramente orientada al usuario que pone la tecnología en primer plano y está dispuesto a pagar un poco más por eso.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

Versiones y precios:

Tera Trend MSI MT: $35.677.800

Tera Comfort 170TSI AT: $40.343.400

Tera High 170TSI AT: $44.272.350

Tera Outfit 170TSI AT: $45.357.350

Fiat Pulse vs. Volkswagen Tera: ¿qué comprar?

Si el foco principal está puesto en el precio, una mecánica sencilla, probada y de mantenimiento accesible, el Fiat Pulse aparece como una propuesta muy lógica: es un SUV chico bien equipado, cómodo para el uso diario y con la ventaja de una gama amplia que permite elegir entre versiones más urbanas y otras más potentes.

Si en cambio la prioridad pasa por la seguridad avanzada, la tecnología a bordo y un comportamiento general más refinado, el Volkswagen Tera se perfila como el candidato más completo. Sus seis airbags de serie, el paquete de ADAS y el motor 1.0 turbo lo posicionan como uno de los modelos más modernos del segmento.