Terrazas del Neuquén: cuál es la obra que mejorará la conectividad en el norte de la ciudad

Es ejecutada por la Municipalidad capitalina, con un presupuesto de $1.500 millones. Está en uno de los sectores que más creció en los últimos años.

La Municipalidad de Neuquén anunció que se avanza con la construcción de la calle Pilmaiquén, en el sector Terrazas de Neuquén , una nueva traza vial que unirá la avenida Soldi con Cabellera del Frío y que busca mejorar la conectividad en el norte de la ciudad.

Según se indicó, la obra se ejecuta desde cero y forma parte del esquema de planificación urbana que impulsa el intendente desde el inicio de su gestión.

La intervención demanda una inversión aproximada de 1.500 millones de pesos , financiados con recursos municipales. El objetivo es sumar una vía estratégica en el norte de la ciudad, donde en los últimos años se consolidó un fuerte crecimiento poblacional .

“En este momento estamos con los trabajos de la calle Pilmaiquén. Esta calle va a generar la conectividad entre la avenida Soldi y la avenida Cabellera del Frío, aquí en el sector Terrazas de Neuquén”, explicó la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno.

“Estamos armando la calle de cero, es decir esta calle no existía”, señaló la funcionaria. “Hicimos todo el relleno, el talud, el manejo de las aguas pluviales con sumideros, el cordón cuneta y ahora avanzamos hacia la carpeta asfáltica”, precisó al detallar las distintas etapas de ejecución.

Otras obras

Pilmaiquén contará además con veredas para garantizar la circulación peatonal segura, tendrá doble calzada y se integrará a la red de arterias que estructuran la movilidad en ese sector. De este modo, no solo se apunta a mejorar el tránsito vehicular, sino también a consolidar infraestructura básica que acompañe el crecimiento urbano.

“En el marco de la ciudad de los quince minutos necesitamos que los barrios se interconecten. A partir de eso también se baja la carga de vehículos sobre las troncales principales”, señaló Bruno, al hacer referencia al modelo de planificación que promueve distancias más cortas entre vivienda, servicios y espacios de uso cotidiano.

La nueva calle se suma a un sistema vial que ya incluye, en el noroeste, a las calles Los Paraísos, Huilén y a la propia Soldi, transformada por el municipio en una troncal con conexión directa a la Avenida Raúl Alfonsín.

Asimismo, Los Paraísos vincula Soldi con República de Eslovenia, colectora de la Autovía Norte, mientras que Eslovenia conecta con Casimiro Gómez, otra arteria clave del oeste neuquino.

Troncal

“Si venimos del oeste hacia el centro tenemos a Casimiro Gómez como troncal, a Los Paraísos como otra vía estructurante y ahora incorporamos Pilmaiquén, que tiene un perfil más vecinal, pero cumple el mismo sentido de circulación”, describió la subsecretaria.

“Esta red genera conectividad directa en los distritos del Foro de la Meseta y mejora los ingresos a la ciudad para quienes vienen desde afuera”, afirmó Bruno.

En términos integrales, estas intervenciones en esa zona forman parte de un plan maestro de pavimentación y apertura de nuevas avenidas para optimizar la movilidad y el acceso tanto a la Autovía Norte como a los barrios en expansión.

La obra de Pilmaiquén, además de impactar en la circulación, incorpora veredas y drenajes pluviales, consolidando servicios esenciales en una zona que continúa creciendo.

“Cuando en Neuquén hablamos de la ciudad de los 15 minutos, nos referimos a crear nuevas calles, conectar barrios y acercar servicios para que los vecinos no tengan que cruzar toda la ciudad para resolver su vida cotidiana: en ese camino estamos”, concluyó Bruno.