En 30 fotos, así se vivió la Vendimia Neuquina en el Casino Magic

La feria vitivinícola reunió a bodegas patagónicas, degustaciones y espectáculos en vivo en una noche que convocó a cientos de personas en la ciudad de Neuquén.

La celebración de la Vendimia Neuquina tuvo uno de sus primeros grandes encuentros del año con una convocatoria masiva en el Casino Magic , donde el vino patagónico fue el gran protagonista de la noche.

El evento se realizó el sábado por la noche en el Salón Rainbow del casino, donde desde las 20 y hasta la madrugada se desarrolló una feria enológica que reunió a bodegas de la región, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo . La actividad formó parte del calendario oficial de la vendimia neuquina 2026, que durante todo marzo propone actividades en distintos puntos de la provincia.

Durante la velada, los asistentes pudieron recorrer distintos stands de bodegas patagónicas y degustar diversas etiquetas producidas en el Alto Valle y otras zonas vitivinícolas de la Patagonia. La propuesta incluyó degustación libre de vinos y la entrega de una copa institucional como recuerdo del evento.

Cómo continúa la vendimia neuquina

La Experiencia Vendimia se realizará el 11 de marzo, de 19:30 a 21 horas, en Ogham. En tanto, el 13 de marzo a las 18h, la Vendimia llegará a Chos Malal con un sunset organizado por Bodega Des de La Torre, que combinará el paisaje del Alto Neuquén con la experiencia enológica y la participación de medios regionales.

El 14 de marzo, al mediodía, el festival se trasladará a Bodega Malma en San Patricio del Chañar con música en vivo, degustaciones y una variada oferta gastronómica.

La agenda continuará el 15 de marzo en Bodega Mabellini desde las 10h. La misma ofrecerá una jornada de cosecha familiar con visita guiada, participación en la recolección de uvas y almuerzo entre viñedos.

Por otro lado, el 20 de marzo el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El 21 de marzo, dos bodegas celebrarán festivales de Vendimia en simultáneo: Bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar, con música en vivo y degustaciones, y Bodega Cutral Co de la ciudad homónima, que sumará a los festejos el aniversario de la bodega con actividades especiales.

Y el 22 de marzo, de 12 a 18 horas, Vendimia y Gastronomía en la bodega Puerta Oeste.

El cierre de la Vendimia Neuquina se realizará los días 27 y 28 de marzo en el Sarita Polo Club en Centenario, con los festejos centrales que incluirán el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets.

