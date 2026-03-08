Se cumplió el pronóstico y la lluvia llegó a Neuquén este domingo: cómo sigue el tiempo

El panorama inestable anunciado para la jornada finalmente se hizo sentir con lluvias y chaparrones en distintos puntos del Alto Valle.

La tormenta que había sido anticipada por los organismos meteorológicos finalmente llegó a Neuquén y a distintas localidades del Alto Valle, donde se registraron lluvias y chaparrones luego de una jornada que había comenzado con cielo variable y temperaturas templadas.

Durante este domingo, tal como lo indicaban los pronósticos meteorológicos para la región, las condiciones se tornaron inestables hacia la tarde y noche. Las precipitaciones se hicieron presentes en distintos sectores del Alto Valle, acompañadas por abundante nubosidad y algunos momentos de viento moderado.

Según el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para la jornada estaban previstas posibles tormentas y condiciones inestables , con una temperatura máxima cercana a los 25 grados en la ciudad de Neuquén. El organismo había advertido sobre el ingreso de aire húmedo que favorecería la formación de chaparrones y tormentas dispersas en los valles y mesetas de la región.

Las precipitaciones comenzaron a registrarse durante la tarde y se extendieron en distintos momentos de la noche. En algunos sectores se trató de lluvias intermitentes, mientras que en otros puntos se presentaron chaparrones más intensos por breves períodos.

Neuquén, lluvia 08/03/2026

Las condiciones inestables no se limitaron únicamente a la capital neuquina. También se reportaron lluvias en localidades cercanas del Alto Valle, un fenómeno que ya había sido anticipado en los informes meteorológicos difundidos durante la semana.

La presencia de nubosidad y el ingreso de humedad fueron factores clave para el desarrollo de estas tormentas, que se presentaron de manera dispersa y sin generar, hasta el momento, complicaciones significativas.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

Tras la tormenta registrada este domingo, el pronóstico anticipa que las condiciones inestables continuarán en el Alto Valle durante el inicio de la semana, con temperaturas en ascenso y probabilidad de nuevas lluvias y tormentas aisladas hasta el miércoles.

De acuerdo con los informes meteorológicos, este lunes comenzará con cielo variable y todavía con cierta inestabilidad en la región. Se espera una jornada templada, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados y mínimas alrededor de los 13. Durante el día podrían registrarse algunos chaparrones aislados, aunque con tendencia a mejorar hacia la noche. El viento soplará leve a moderado desde el este.

ON - Lluvia (4) Omar Novoa

Para el martes, en tanto, se prevé un aumento más marcado de la temperatura en la región. Las máximas podrían alcanzar los 33 grados en la ciudad de Neuquén y el resto del Alto Valle, en un contexto de cielo parcialmente nublado e inestable. Los especialistas no descartan la formación de tormentas hacia la noche, en una jornada que además podría presentar ráfagas de viento moderadas.

El miércoles continuaría con condiciones similares, caracterizadas por temperaturas elevadas para la época y períodos de nubosidad variable. Las máximas volverían a ubicarse en torno a los 33 grados, mientras que las mínimas rondarían los 13. Si bien podrían presentarse momentos de inestabilidad, se espera que el cielo se mantenga mayormente parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.