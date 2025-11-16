Qué SUV conviene comprar en noviembre 2025 por menos de $40 millones

En el mercado hay modelos muy bien equipados, y modernos, para las familias que quieren pasar de un auto a un SUV.

El mercado de los SUV no afloja en Argentina. A pesar de los aumentos constantes, en noviembre de 2025 todavía es posible encontrar modelos 0km por menos de $40 millones , sobre todo en el segmento de los más compactos.

Para muchas familias, pasar de un auto chico a una SUV compacta es el salto lógico: más espacio atrás, baúl más grande y mejor despeje para lidiar con lomos de burro y calles rotas. Al mismo tiempo, los motores turbo de última generación permiten mantener consumos parecidos a los de un hatchback, incluso con mejores prestaciones en ruta.

En noviembre, las listas oficiales muestran que varias SUV chicas y medianas se mantienen por debajo del umbral de los $40 millones, con precios que van desde algo más de $31 millones hasta cerca de $38 millones, según versión y marca. A eso se suman planes de financiación con tasa promocional que muchas terminales ofrecen para incentivar la compra.

Para este relevamiento elegimos las 5 SUV más convenientes por menos de $40 millones, tomando en cuenta tres factores: precio de lista vigente, tipo de motorización (priorizando los motores modernos y eficientes) y el nivel de equipamiento, sobre todo en seguridad.

Qué SUV conviene comprar por menos de $40 millones en noviembre 2025

Los valores que se mencionan a continuación corresponden a precios de lista sugeridos, sin incluir gastos de patentamiento ni posibles bonificaciones de concesionarios. Todas las alternativas se ubican por debajo de $40 millones y representan, hoy, algunas de las SUV compactas con mejor relación precio-producto del mercado.

1. Chevrolet Tracker: el SUV más equilibrado

La Chevrolet Tracker se consolidó como una de las SUV preferidas del segmento B gracias a un combo muy equilibrado entre motor, seguridad y conectividad. Usa un motor 1.2 turbo de tres cilindros, con 132 CV y muy buen torque, asociado a caja manual o automática, ideal para quien combina ciudad y ruta.

Chevrolet Tracker

En noviembre 2025, las versiones de entrada se ubican en torno a los $36,5 millones, aún por debajo del límite planteado. Todas las variantes ofrecen 6 airbags, control de estabilidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, lo que la vuelve una de las SUV más completas y seguras en este rango de precio.

Versiones disponibles:

Tracker LT AT Turbo: $36.544.900

$36.544.900 Tracker LTZ AT Turbo : $41.721.900

: $41.721.900 Tracker Premier AT Turbo : $45.397.900

: $45.397.900 Tracker RS AT Turbo: $45.782.900

2. Citroën Basalt: el SUV turbo más accesible

El Citroën Basalt llegó para ocupar el lugar de SUV de entrada de gama de la marca y rápidamente se posicionó como una de las opciones más accesibles con motor turbo. La versión base se ofrece con un 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, caja CVT de siete marchas y un baúl muy generoso para el segmento.

Citroën Basalt Citroën Basalt, el SUV que fue lanzado en Argentina en enero de 2025. Stellantis

En noviembre, el precio de lista del Basalt arranca alrededor de los $31,1 millones, lo que la convierte en uno de los SUV más baratos del mercado. Incluso el Dark Edition, con más equipamiento y detalles estéticos, se mantiene cerca de los $36 millones, todavía por debajo del techo de $40 millones. Para quien busca un SUV muy familiar, moderno, con motor eficiente y buena tecnología sin gastar de más, es un candidato fuerte.

Versiones disponibles:

Basalt VTi Live PK: $31.170.000

$31.170.000 Basalt VTi Feel: $33.170.000

$33.170.000 Basalt T200 Shine: $37.340.000

$37.340.000 Basalt T200 Dark Edition: $37.850.000

3. Renault Kardian: el SUV chico con más seguridad

El Renault Kardian es uno de los SUV compactos más nuevos del mercado local. Se destaca por su seguridad: ofrece 6 airbags de serie y hasta 13 asistencias a la conducción (ADAS) en las versiones más equipadas, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y cámara 360°, entre otros sistemas.

Renault Kardian

Bajo el capot lleva un motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, combinado con caja automática de doble embrague, que le da buenas prestaciones y consumo contenido. Con precios de lista desde los $36,5 millones, se ubica entre los SUV más recomendables para familias que priorizan seguridad y confort, sin superar la barrera de los $40 millones.

Versiones disponibles:

Kardian Evolution 156 MT: $36.480.000

$36.480.000 Kardian Evolution 200 EDC: $40.720.000

$40.720.000 Kardian Iconic 200 EDC: $44.650.000

4. Volkswagen Tera: eficiencia y sobriedad de VW en una de las novedades del año

El Volkswagen Tera es una de las grandes novedades del año en materia de SUV familiares. Se ubica por debajo del Nivus, con un espacio interior generoso y un baúl apto para viajes. Utiliza un motor 1.0 TSI de 101 CV y 170 Nm, combinado con caja automática Tiptronic de 6 marchas, muy eficiente para la conducción en ciudad y en materia de consumo de combustible.

Volkswagen Tera Nuevo Volkswagen Tera. Foto: Volkswagen.

Las versiones iniciales se publican en torno a los $34 millones, por lo que todavía entra cómodo entre los SUV por menos de $40 millones. El equipamiento incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, faros full LED y asistentes de conducción en las variantes más equipadas, lo que la vuelve una opción tentadora para quien busca una SUV moderna de marca generalista tradicional.

Versiones disponibles:

Tera Trend MSI MT: $33.978.900

$33.978.900 Tera Comfort 170TSI AT: $38.422.300

$38.422.300 Tera High 170TSI AT: $42.982.850

$42.982.850 Tera Outfit 170TSI AT: $44.055.700

5. Fiat Pulse: una opción para quienes miran el consumo diario

El Fiat Pulse se posiciona como uno de los SUV urbanos más interesantes para quienes priorizan diseño y tecnología. Las versiones tope de gama montan un motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, con caja CVT, que entrega buenas respuestas en ciudad y un desempeño muy correcto en ruta. Las dos más accesibles llevan el impulsor Firefly 1.3 de 99 CV, de prestaciones bastante conservadoras pero con un consumo muy austero.

Fiat Pulse.jpg

En cuanto a precios, el Pulse ofrece tres versiones entre los $35 y los $40 millones. Entre su equipamiento se destacan el control de estabilidad, múltiples airbags, control de tracción avanzado (TC+), cargador inalámbrico y una central multimedia de 10,1 pulgadas, elementos poco habituales en otros SUV chicos de precio similar. Es una elección lógica para quien busca un SUV compacto, bien equipado y con perfil joven.

Versiones disponibles:

Pulse Drive 1.3 MT5 : $35.716.000

: $35.716.000 Pulse Drive 1.3 CVT : $36.986.000

: $36.986.000 Pulse Audace 1.0T CVT : $39.967.000

: $39.967.000 Pulse Impetus 1.0T CVT : $41.345.000

: $41.345.000 Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $43.361.000

Otros SUV a tener en cuenta por debajo de los $40 millones

Además de este top 5, el mercado ofrece otros SUV que también se mantienen por debajo de los $40 millones, como el Nissan Kicks (desde $32.347.300) y el Citroën C3 Aircross (desde 35.830.000), que compiten fuerte con propuestas de buen equipamiento y motores eficientes.

En todos los casos, antes de definir la compra conviene comparar versiones, probar el auto y ver qué plan de financiación ofrece cada marca. Dentro del presupuesto de $40 millones, los SUV compactos siguen siendo hoy la puerta de entrada al mundo de los “vehículos altos” y, bien elegidos, pueden ser una inversión racional para varios años.