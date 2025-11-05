El SUV del Chevrolet Onix ya tiene fecha: cómo será el modelo que peleará con el Tera y el Kardian

Con un derivado del popular compacto, la marca del moño prepara un nuevo modelo de entrada a su gama de utilitarios deportivos. Cuándo llegaría a la Argentina.

Chevrolet prepara una jugada fuerte en el segmento de los SUV compactos con un modelo derivado del Onix que ya genera expectativa en la región. Conocido internamente como Proyecto Carbon , este vehículo promete mantener la esencia del exitoso hatchback , pero con una imagen más robusta y características inéditas .

Según lo confirmado por medios especializados en Brasil, el lanzamiento del nuevo SUV está previsto para mayo de 2026 , cuando se presentará oficialmente bajo el nombre Chevrolet Carbon o una denominación similar. Será fabricado en la planta de Gravataí , donde también se producen el Onix y el Onix Plus, una decisión que facilitará su distribución en Latinoamérica, incluyendo la Argentina .

Durante los últimos meses el prototipo del Chevrolet Carbon fue visto en pruebas en rutas del interior de San Pablo , todavía con partes camufladas, aunque dejando entrever su silueta. Las imágenes confirman que conserva buena parte de la carrocería del Onix , con nuevos paragolpes y una parrilla tipo panal, entre otros detalles que marcan una evolución en diseño .

Diseño y dimensiones del SUV del Chevrolet Onix

El Chevrolet Carbon incorporará una serie de modificaciones que le otorgan identidad propia. En el frente, se destacan los faros dobles inspirados en modelos recientes de la marca (como la Montana, el Spin o el Tracker) y un capó rediseñado para lograr una frente más alta. De perfil, sumará apliques rectilíneos en los guardabarros, pensados para suavizar las curvas originales del Onix.

chevrolet onix suv carbon 3 Las ópticas horizontales estarán unidas en la tapa del baúl, que contará con un diseño más limpio y moderno. Render: @kdesignag en Instagram

En la parte trasera, las ópticas horizontales estarán unidas por un aplique negro donde se ubicará el moño de Chevrolet en color negro, que podría convertirse en el nuevo sello visual de la marca. La tapa del baúl será completamente nueva y se espera que su diseño recuerde al Equinox EV, con una línea más limpia y moderna.

Aunque mantendrá la misma distancia entre ejes que el Onix que ya conocemos, el SUV será ligeramente más largo gracias a la extensión del piso del baúl. Ese cambio le permitirá ofrecer mayor capacidad de carga y sumar una suspensión exclusiva para mejorar el comportamiento dinámico.

Nuevo SUV de Chevrolet: motor e interior

Bajo el capó, todo indica que no habrá novedades descollantes sino que Chevrolet optará por el bloque 1.0 turbo ya integrado en su gama actual. Esta elección enfatiza el consumo eficiente y la tecnología accesible, alineándose con las preferencias de consumidores que valoran costos operativos bajos en un mercado sensible al bolsillo.

Chevrolet Onix SUV El SUV del Chevrolet Onix, fotografiado en pruebas con camuflaje realizadas en Brasil. Foto: Placa Verde.

Por dentro, el Proyecto Carbon presentará nuevos revestimientos de puertas y paneles, elevando la sensación de calidad sin alterar la arquitectura general del Onix. Los asientos conservarán el diseño del modelo base, aunque con materiales actualizados para un confort superior.

chevrolet onix suv carbon 4 Elevar la sensación de calidad en el habitáculo, una de las premisas del Proyecto Carbon de Chevrolet. Render: @kdesignag en Instagram

El SUV del Onix será la nueva puerta de entrada a la gama de Chevrolet en la región, posicionándose por debajo del Tracker. Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su participación en el segmento de SUV compactos, uno de los más competitivos de América del Sur, que crece impulsado por diseños atractivos y precios competitivos a partir de propuestas de General Motors y otras generalistas, como Volkswagen, Fiat o Renault.