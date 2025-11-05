Un grupo ingresó sin autorización a una caverna de Neuquén y puso en peligro un patrimonio único

Fue al área natural protegida Cuchillo Curá, en cercanías de Las Lajas. Es un riesgo para el patrimonio científico y también para los intrusos.

Días atrás, un grupo de personas se metió de manera clandestina a una de las cavidades del Sistema Cavernario Cuchillo Curá , dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cuchillo Curá , en cercanías a Las Lajas, en el centro de Neuquén . Desde el Ejecutivo piden responsabilidad a los turistas que corren riesgos al ingresar a este lugar.

Además, advirtieron que los infractores podrían recibir el cobro de una multa al ingresar a un lugar prohibido donde corrieron peligros ellos y los bienes naturales.

Fueron las autoridades de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la dirección general de Áreas Naturales Protegidas, y la subsecretaría de Cultura, quienes informaron que detectó el ingreso no autorizado de un grupo de personas a una de las cavernas de Neuquén.

Desde ese organismo recordaron que el acceso a las cavernas del sistema se encuentra estrictamente prohibido sin autorización expresa de la autoridad ambiental y de la subsecretaría de Cultura, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 2213/97, y sin la supervisión técnica de un espeleólogo habilitado.

"Este tipo de acciones viola la normativa vigente que regula el uso y las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia, pone en riesgo la vida de las personas involucradas y compromete un patrimonio natural, científico y cultural de altísimo valor", advirtieron.

Las autoridades destacaron que el sistema cavernario Cuchillo Curá presenta condiciones geológicas y biológicas muy sensibles que se ven afectadas ante el ingreso irrestricto.

Informaron que el área no cuenta actualmente con circuitos habilitados de visita ni con infraestructura de rescate o emergencia en el interior de las cavidades.

Multas por accesos sin autorización

"Por ello, cualquier ingreso no autorizado implica un riesgo real para las personas y una afectación directa sobre el patrimonio espeleológico y paleontológico del sitio", advirtieron.

El acceso no autorizado y la promoción de actividades en cavernas o sectores restringidos constituyen infracciones sancionables conforme a la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), la normativa provincial que regula las Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, entre otras disposiciones aplicables.

En este marco, anunciaron que la autoridad ambiental instruirá las actuaciones correspondientes y podrá aplicar sanciones que incluyen multas, inhabilitaciones y otras medidas previstas en la legislación.

Desde ambos organismos, solicitaron a la población no ingresar a la Caverna de Cuchillo Curá y a sectores restringidos del área protegida, no organizar ni promover excursiones o actividades en su interior y respetar la señalización y las indicaciones del cuerpo de guardaparques.

Asimismo, pidieron colaboración para denunciar ante la autoridad ambiental provincial o la Policía de Neuquén cualquier acción que vulnere la seguridad de las personas o la integridad del área protegida.

Las autoridades remarcaron la importancia del compromiso colectivo en la protección del patrimonio natural y cultural de Neuquén, destacando que su preservación depende del respeto y la responsabilidad de toda la comunidad.