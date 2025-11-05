El clima en Neuquén

icon
20° Temp
40% Hum
Neuquén
La Mañana Neuquén

Un grupo ingresó sin autorización a una caverna de Neuquén y puso en peligro un patrimonio único

Fue al área natural protegida Cuchillo Curá, en cercanías de Las Lajas. Es un riesgo para el patrimonio científico y también para los intrusos.

El sistema cavernario Cuchillo Curá

El sistema cavernario Cuchillo Curá, se ubica cerca de Las Lajas

Días atrás, un grupo de personas se metió de manera clandestina a una de las cavidades del Sistema Cavernario Cuchillo Curá, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cuchillo Curá, en cercanías a Las Lajas, en el centro de Neuquén. Desde el Ejecutivo piden responsabilidad a los turistas que corren riesgos al ingresar a este lugar.

Además, advirtieron que los infractores podrían recibir el cobro de una multa al ingresar a un lugar prohibido donde corrieron peligros ellos y los bienes naturales.

Fueron las autoridades de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la dirección general de Áreas Naturales Protegidas, y la subsecretaría de Cultura, quienes informaron que detectó el ingreso no autorizado de un grupo de personas a una de las cavernas de Neuquén.

Desde ese organismo recordaron que el acceso a las cavernas del sistema se encuentra estrictamente prohibido sin autorización expresa de la autoridad ambiental y de la subsecretaría de Cultura, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 2213/97, y sin la supervisión técnica de un espeleólogo habilitado.

Sistema Cavernario Cuchillo Curá

"Este tipo de acciones viola la normativa vigente que regula el uso y las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia, pone en riesgo la vida de las personas involucradas y compromete un patrimonio natural, científico y cultural de altísimo valor", advirtieron.

Las autoridades destacaron que el sistema cavernario Cuchillo Curá presenta condiciones geológicas y biológicas muy sensibles que se ven afectadas ante el ingreso irrestricto.

Informaron que el área no cuenta actualmente con circuitos habilitados de visita ni con infraestructura de rescate o emergencia en el interior de las cavidades.

Multas por accesos sin autorización

"Por ello, cualquier ingreso no autorizado implica un riesgo real para las personas y una afectación directa sobre el patrimonio espeleológico y paleontológico del sitio", advirtieron.

El acceso no autorizado y la promoción de actividades en cavernas o sectores restringidos constituyen infracciones sancionables conforme a la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), la normativa provincial que regula las Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, entre otras disposiciones aplicables.

Sistema Cavernario Cuchillo Curá,

En este marco, anunciaron que la autoridad ambiental instruirá las actuaciones correspondientes y podrá aplicar sanciones que incluyen multas, inhabilitaciones y otras medidas previstas en la legislación.

Desde ambos organismos, solicitaron a la población no ingresar a la Caverna de Cuchillo Curá y a sectores restringidos del área protegida, no organizar ni promover excursiones o actividades en su interior y respetar la señalización y las indicaciones del cuerpo de guardaparques.

Asimismo, pidieron colaboración para denunciar ante la autoridad ambiental provincial o la Policía de Neuquén cualquier acción que vulnere la seguridad de las personas o la integridad del área protegida.

WEB-Complementación de los Estudios Espeleológicos de Base en el Sistema Cavernario Cuchillo Curá” 2.jpg

Las autoridades remarcaron la importancia del compromiso colectivo en la protección del patrimonio natural y cultural de Neuquén, destacando que su preservación depende del respeto y la responsabilidad de toda la comunidad.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso