Comienzan las paritarias entre el gobierno neuquino y los gremios estatales

Este miércoles se abre la mesa de negociación con ATE a partir de las 9.30. Cómo sigue el cronograma y qué buscarán los sindicatos.

El gobierno neuquino buscará esta semana acordar con los gremios estatales las paritarias del 2026 para comenzar el año con un esquema previsible en materia política y económica, tal como lo hizo el año pasado.

El que abrirá la mesa de negociación será ATE , que fue convocado para las 9.30 en el Salón Laffitte de Casa de Gobierno , según confirmó el propio secretario General, Carlos Quintriqueo . Será recibido por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares , quien se encargará de encabezar las sucesivas reuniones.

Desde el gobierno provincial señalaron que pretenden “llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales con el inicio a las negociaciones salariales correspondientes al ejercicio 2026”.

tobares firma2.webp

Quintriqueo adelantó en Línea Abierta de LU5 que "primero, queremos escuchar la propuesta del gobierno y sobre esa base definiremos nuestro planteo" y agregó que "el contexto del país no ha cambiado y le trae perjuicios económicos a Neuquén".

"IPC mentiroso"

El sindicalista abogó por la continuidad de la cláusula de actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC). E indicó que "cuando uno desglosa la inflación del país no es lo que te indica el IPC. Si tomás los incrementos de tarifas o combustibles, están muy por encima de cualquier promedio. Por eso decimos que este IPC es mentiroso”.

Quintriqueo legislatura.jpg

Agregó que la pérdida del poder adquisitivo para los estatales neuquinos durante este 2025 es del orden de los 8 y 9 puntos por la diferencia entre los índices oficiales y el aumento real del costo de vida. Ejemplificó: “Si uno computa el incremento del resto de los servicios, los estatales se quedaron un ocho o nueve por ciento abajo. Queremos ver qué plantea el gobierno, pero partimos de esa base”.

ATEN buscará recuperar salario

El otro gremio de peso en la provincia es ATEN, que comenzará su paritaria a partir de las 12 de este miércoles en sede gubernamental.

“Nosotros vamos por recuperar salario y, a partir de allí, una cláusula de actualización que nos proteja de la inflación. Tenemos otros temas específicos nuestros, pero salarialmente tiene que ver con esos dos puntos fundamentalmente”, aclaró Marcelo Guagliardo, referente de ATEN.

JORGE TOBARES- MARCELO GUAGLIARDO- SOLEDAD MARTÍNEZ - ATEN- ACUERDO-GOBIERNO.jpg

A partir de las 14, continuará el gobierno con las paritarias con UPCN y de las 16, con los reeferentes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp).

Además, el resto de los gremios envió una nota al gobernador Rolando Figueroa para solicitarle formalmente que se concrete “a la brevedad” la apertura de las demás mesas sectoriales.