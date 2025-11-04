Paritaria 2026 de los gremios estatales en Neuquén: se viene la primera pulseada con el Gobierno

ATE abrirá la paritaria 2026 este miércoles a las 9.30 en Casa de Gobierno. ATEN pedirá recuperar salario y blindarlo con una cláusula contra la inflación.

Este miércoles 5 se abren las paritarias con todos los gremios estatales de Neuquén.

El gobierno de Rolando Figueroa abrirá este miércoles la primera mesa paritaria de 2026 con los gremios estatales . La convocatoria, adelantada varios meses respecto del calendario habitual, buscará replicar el esquema de previsibilidad política y económica que la gestión inauguró el año pasado, cuando logró cerrar los acuerdos antes de enviar el Presupuesto a la Legislatura de Neuquén.

El primer sindicato en sentarse a la mesa será la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE ), que fue convocado para las 9.30 en el Salón Laffitte de Casa de Gobierno , según confirmó el secretario general, Carlos Quintriqueo.

La reunión estará encabezada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien firmó la todos los comunicados de citación oficial a todos los gremios.

mesa paritarias 2025 ate gobierno La paritaria 2026 será con el ministro Jorge Tobares y su equipo, con los referentes de los gremios estatales de Neuquén.

“Con el objetivo de reforzar el rumbo de previsibilidad política y económica implementado durante la actual gestión y, a la vez, llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales, el Gobierno Provincial confirmó el inicio a las negociaciones salariales correspondientes al ejercicio 2026”, se informó oficialmente desde el Ejecutivo.

ATE: prudencia y reclamo por el “IPC mentiroso”

El líder de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, adelantó que el gremio irá a la reunión con una postura prudente, pero con una observación clara: la inflación real no coincide con los datos del INDEC.

“Vamos a ir a ver, a escuchar cuál es el planteo que trae el gobierno. El contexto del país no ha cambiado y le trae perjuicios económicos a Neuquén. Primero queremos escuchar la propuesta y sobre esa base definiremos nuestro planteo”, explicó en diálogo con Línea Abierta de LU5.

Sin embargo, el sindicalista aclaró que el eje central será la continuidad de la cláusula de actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Hay que discutir, porque cuando uno desglosa la inflación del país no es lo que te indica el IPC. Si tomás los incrementos de tarifas o combustibles, están muy por encima de cualquier promedio. Por eso decimos que este IPC es mentiroso”, afirmó.

Paritaria ATEN Gobierno Algunas de las reuniones paritarias entre ATEN y el gobierno provincial. Sebastián Fariña Petersen

Quintriqueo estimó que los trabajadores estatales perdieron entre 8 y 9 puntos de poder adquisitivo durante 2025, debido a la diferencia entre los índices oficiales y el aumento real del costo de vida. “Si uno computa el incremento del resto de los servicios, los estatales se quedaron un ocho o nueve por ciento abajo. Queremos ver qué plantea el gobierno, pero partimos de esa base”, señaló.

Aun así, reconoció que el esquema de actualización por IPC de Neuquén sigue siendo “el mejor del país”, aunque ya no alcanza para compensar la inflación real. “Sigue siendo el mejor acuerdo, pero el contexto del país nos lleva a esta situación. Hoy el atraso cambiario en Neuquén es perjudicial. Una devaluación también afecta los salarios, pero es necesaria para reactivar la economía”, advirtió.

ATEN: “Recuperar salario y blindarlo frente a la inflación”

El gremio docente ATEN, liderado por Marcelo Guagliardo, también llevará sus demandas definidas el miércoles a partir de las 12. En declaraciones a LM Neuquén, el dirigente adelantó que el sindicato insistirá en dos ejes centrales: recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar una cláusula de actualización automática que proteja los sueldos frente a la inflación.

“Nosotros vamos por recuperar salario y, a partir de allí, una cláusula de actualización que nos proteja de la inflación. Tenemos otros temas específicos nuestros, pero salarialmente tiene que ver con esos dos puntos fundamentalmente”, sostuvo Guagliardo.

Por la tarde, a las 14, será la reunión con UPCN y, a las 16, será el turno de Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp).

El resto de los gremios pide su turno

Luego de que se confirmara la convocatoria a ATE, el resto de los sindicatos estatales envió una nota al gobernador Rolando Figueroa, solicitando formalmente que se concrete “a la brevedad” la apertura de las demás mesas sectoriales.

El contexto económico será el otro factor decisivo. Si bien la inflación mensual se mantiene en torno al 2% según el INDEC, los sindicatos aseguran que los alimentos, tarifas y combustibles suben mucho más rápido, erosionando los ingresos. Por eso, anticipan que la discusión no solo será por la continuidad del IPC, sino también por los mecanismos que permitan compensar los aumentos diferenciales de la canasta real de consumo.

En los gremios reina la cautela, pero también la expectativa de que esta vez la negociación permita recuperar lo perdido y blindar los sueldos frente a la inflación real.