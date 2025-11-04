Las impactantes imágenes del choque que destruyó una familia en pocos segundos

Una camioneta a más de 160 km/h impactó contra un Renault 12 donde iban cinco personas. Los padres murieron en el acto y tres chicos quedaron huérfanos.

Mientras los pequeños que quedaron huérfanos son contenidos en el ámbito familiar, se conocieron impactantes videos del brutal hecho.

El brutal choque ocurrido en José C. Paz el viernes por la noche sigue generando conmoción. Dos de los tres chicos heridos fueron dados de alta tras pasar varios días internados. Los menores, de 7 y 11 años, estaban bajo observación en el Hospital Mercante, donde recibieron atención médica y contención psicológica. Sus papás fallecieron en el acto, producto del violento impacto de una camioneta.

Según informaron los familiares de los chicos, continuarán la recuperación en su casa, acompañados por su entorno más cercano. Mientras que la mayor de los hermanos, una adolescente de 14 años, continúa internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado. Según precisaron r ecuperó la consciencia por la noche, pero debieron volver a sedarla . Su evolución es seguida minuto a minuto por los equipos médicos y por los abuelos que quedaron a cargo de los chicos.

Los padres, Renzo y Eliana Benítez, perdieron la vida en el lugar del impacto. Sus restos son velados esta mañana en una casa funeraria del partido bonaerense.

En las últimas horas, mientras los pequeños que quedaron huérfanos son contenidos en el ámbito familiar, se conocieron impactantes videos que muestran la brutalidad del impacto que destruyó una familia en pocos segundos.

Los videos de la tragedia de José C. Paz El choque fue tan violento que el Renault 12 quedó destrozado y los padres murieron en el acto.

El choque a 160 km/h que cambió todo

El accidente ocurrió en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, cuando una Volkswagen Amarok conducida por Michael Jean Carballo, de 23 años, impactó con violencia contra el Renault 12 donde viajaban los Benítez con sus tres hijos. Las cámaras de seguridad mostraron que la camioneta circulaba a gran velocidad y que el velocímetro quedó “clavado” en 160 kilómetros por hora.

“El auto familiar cruzó el semáforo y la camioneta apareció a toda velocidad”, explicó Cristian Benítez, hermano de la víctima, quien aseguró que el joven conductor “pasaba una y otra vez por la zona a toda velocidad durante la noche”.

Los videos de la tragedia de José C. Paz

El impacto fue tan fuerte que Renzo salió despedido del vehículo, mientras que la camioneta terminó incrustada en el costado del auto. Carballo fue asistido en el lugar, sin heridas graves, y luego detenido.

Cristian exigió justicia y pidió que se le quite el registro “de por vida” al conductor. “No se comunicó nadie con nosotros. Hay chicos en el medio, y no puede tener un corazón tan duro”, expresó con dolor.

La Justicia y la inhabilitación del conductor

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que el joven conductor quedó inhabilitado para manejar hasta el 1 de enero de 2099. La medida fue dictada por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro tras un pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

“Circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio”, señalaron desde la ANSV al justificar la decisión. El test de alcoholemia realizado en el lugar dio negativo, pero se esperan los resultados de los análisis de sangre y orina para confirmar si había consumido estupefacientes.

La causa está a cargo de la Fiscalía N°4 de San Martín, dirigida por Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por doble homicidio culposo agravado y lesiones. Las pericias determinarán la velocidad exacta a la que circulaba la Amarok, aunque todo indica que superaba ampliamente los límites permitidos.

El siniestro de José C. Paz ocurrió a las 23.30, frente a una plaza infantil que, por la hora, estaba vacía. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el rescate, ya que una de las víctimas y dos de los niños quedaron atrapados en el vehículo.