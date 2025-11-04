Ciprés Dorado Trail: un desafío para corredores en el Alto Neuquén

La Cordillera del Viento se colorea de deporte y Andacollo se alista para la segunda edición de la exigente carrera de montaña. Los participantes tendrán descuentos en bajadas de rafting.

La Cordillera del Viento , con su majestuosidad y belleza imponente, se prepara para recibir a los mejores corredores de trail running del país en la segunda edición del Ciprés Dorado Trail. El próximo 7 de diciembre, la localidad de Andacollo, en el norte neuquino, será el escenario de esta emocionante competencia que busca fusionar el deporte con la belleza paisajística que ofrece la región.

El desafío para los corredores en el corazón de la cordillera, pondrá a disposición tres distancias: 7 km, 12 km y 20 km , diseñadas para distintos niveles de deportistas. Asimismo los atletas podrán disfrutar de los paisajes naturales impresionantes y terrenos variados que ofrece la geografía del lugar, mientras que los organizadores buscan promover el turismo deportivo en el Alto Neuquén y mostrar los atractivos turísticos y culturales de la zona en su máxima expresión.

Ignacio "Nacho" Matus De La Parra, organizador del evento junto a Sheila Villanueva y un completo equipo de trabajo, en contacto con LM Neuquén destacó que "nuestro objetivo es atraer corredores de todas las provincias y promover el turismo deportivo en el Alto Neuquén. Queremos mostrar los atractivos turísticos y culturales de la región y ofrecer un desafío para los corredores de todos los niveles". Además afirmó que a través de un combo de carreras se está promoviendo exponencialmente el deporte de montaña en la zona. "Queremos colaborar en la difusión del deporte de montaña y las carreras de montaña en particular", puntualizó De La Parra. Reforzó diciendo que "creemos que este tipo de eventos pueden ayudar a mostrar las bondades paisajísticas que nutren al norte neuquino y atraer a más visitantes a la región".

andacollo trail

Una trilogía de carreras

El Ciprés Dorado Trail forma parte de una trilogía de carreras de trail running en Andacollo, junto con Golden Trail Running y Chivatos Trail. La competencia es organizada por Andacollo Trail y forma parte del calendario de carreras de la provincia del Neuquén. “El próximo 7 de diciembre los invitamos a todos a disfrutar del Trail running en el Alto Neuquén. Ya hay 400 corredores confirmados, los cuales van a recorrer senderos de montaña pasando por las laderas del río Neuquén pintadas con milenarios relictos de cipreses de cordillera”, detalló “Nacho”.

Para obtener más información se dejó la línea abierta del número de celular: 2942 401690 y el link de inscripción es: https://forms.gle/zSs3q5uUV8W49SP26

Las acreditaciones serán solo el día sábado 6 de diciembre de 9:00hs a 20:00hs, sin excepción. El domingo 7 de diciembre se hará la primera largada a las 8 horas (20K) y la segunda a los 15 minutos (12K Y 7K).

andacollo trail 3

Un beneficio más

Para aprovechar la oportunidad de participar en este emocionante evento deportivo y de descubrir la belleza natural del norte neuquino, la organización informó que junto a Rafting y Aventura del Alto Neuquén se dará un beneficio exclusivo: 50% de descuento en bajadas de rafting para corredores y sus familias. “Una experiencia única para que vivas la montaña desde todos los ángulos”, aseguró Matus De La Parra. Para más información sobre esta actividad se puede comunicar al 2942 694664.