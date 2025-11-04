Los neuquinos no se quieren perder las ofertas del Cyber Monday

La CACE informó que Neuquén se ubica dentro de las diez provincias con mayor participación en esta edición del Cyber Monday.

El Cyber Monday se extenderá hasta el 5 de noviembre.

Durante las primeras horas del Cyber Monday , el comercio electrónico argentino sorprendió con el volumen de ventas. La facturación subió 62% respecto al mismo período del año anterior y los neuquinos están dentro de los usuarios que más navegaron por la web en busca de los mejores descuentos.

La edición 2025 del Cyber Monday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre. Según el organismo, los descuentos promedio se encuentran alrededor del 31% y participan más de 900 empresas , entre grandes marcas, pymes y emprendimientos. Sin embargo, algunos ya anticiparon que continuarán las promociones se extenderán a lo largo de toda la semana.

De acuerdo al análisis de precios elaborado por CACE y la Universidad de Buenos Aires, varios sectores superaron el promedio de descuentos, entre ellos:

Servicios y Varios: 42%.

42%. Salud y Belleza: 37%.

37%. Muebles y Deco: 35%.

35%. Super y Bebidas: 35%.

35%. Bebés y Niños: 34%.

34%. Indumentaria y Calzado: 31%.

Los más elegidos del Cyber Monday

Según los datos, hasta el momento los segmentos que representaron mayor volumen de ventas fueron:

Indumentaria ( 49.5 %)

Deco y Hogar ( 11.1%)

Salud y Belleza (13.8%)

En líneas generales, algunos de los artículos más elegidos se ubicaron dentro del rango de los $100.000 y fueron: freidoras de aire digitales, pavas eléctricas, parlantes Bluetooth, ropa deportiva, juguetes y termos. Sin embargo, los favoritos varían dependiendo del portal.

Con descuentos de hasta 45%, 18 cuotas sin interés y entregas en 24 hs, Mercado Libre registró miles de usuarios aprovechando las promociones. Las mayores ventas se registraron en zapatillas, tecnología y consumo masivo.

mercado libre sucursal.png

Durante la primera jornada, los productos estrella en cantidad de unidades en ML fueron: zapatillas Adidas, kit de internet Starlink, dispositivo de streaming Roku, shampoo y acondicionador Elvive Óleo Extraordinario y yerba mate Playadito.

Por otro lado, el mayor volumen de recaudación estuvo dado por: aire acondicionado split frío/calor, Smart TV 50 Pulgadas, PlayStation 5, kit Internet Starlink y distintos modelos de zapatillas.

En el rubro de viajes, Almundo está ofreciendo descuentos que alcanzan hasta el 60% OFF y hasta 12 cuotas sin interés. Los datos de la compañía indican que la tendencia muestra una inclinación hacia los pasajes aéreos internacionales.

vuelos.jpg

Las búsquedas durante el primer día de Cyber Monday en el sitio muestran que los destinos internacionales más buscados son: Madrid, Miami, Río de Janeiro, Punta Cana y Florianópolis. Mientras que los destinos nacionales con mayor demanda son: Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Córdoba y Ushuaia.

Ranking de provincias con mayor participación

Según la CACE, más de dos millones de usuarios ya visitaron la página oficial del Cyber Monday. El Top 10 de provincias que registraron mayor tráfico en la web está compuesto por: